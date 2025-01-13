婚禮前…兒子女婿目睹殺人案遭綁架　黃少祺「跳海救人」感冒慘了

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情迎來新發展，有線收視3.23又再創新高，黃少祺在女兒華千涵在婚禮前夕遇到家庭變故，新郎新娘尚未完成婚禮，兒子李家慶與準女婿鄒承恩竟意外落海。

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

作為多年後再次下海演出的黃少祺，需要在體感不到10度的海水中睜開眼睛進行救援。黃少祺坦言，內心確實緊張，加上天氣寒冷且風大，他需要長時間待在水中拍攝。由於穿著防寒衣容易浮起來，他必須不斷保持沉在水中的狀態。

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▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

黃少祺打趣地表示，在拍攝《願望》時有很多「意外的幸福」，夏天拍溫泉場景，冬天寒流來時要連拍三天進行海底救援，他自嘲道「這就是宿命！」

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

劇情進展到黃少祺女兒華千涵將和鄒承恩舉行婚禮，途中，兒子李家慶與新郎目擊了殺人而遭綁架事件，兩人因此下海救援。李家慶因抽筋差點溺斃，黃少祺趕到現場即刻進行救援，然而未能保住準女婿鄒承恩。特別是救起兒子李家慶的那場戲，他需要多次在水中和陸地間上下移動。

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

當被問及是否做好心理準備時，黃少祺回答「不需要做任何準備，因為任何準備都是無效的，只需直接跳下去即可。」而偏偏拍攝時然後他感冒狀態本是扁桃腺發炎，現在是有濃濃的痰卡在喉嚨。此次拍攝較以往不同，過去下海大多是在夏天，而這次是在寒冷的冬天，非常考驗體能和意志力。

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

為了拍攝，黃少祺特意購買了防寒衣，但其他人都穿著長袖長褲的防寒衣，他只有短袖短褲防寒衣。他表示最擔心的是在水中無法呼吸，水下攝影要求至少能在水中閉氣20秒，但他自己最多只能憋氣五秒，但他相信自己能克服困難，成果一定非常精彩好看。他指出，最大的挑戰是在混濁的海水中睜開眼睛，因為游泳池中容易睜開眼睛，但在海中尤其是在天氣不佳時會更加困難。

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

黃少祺還提到，自從知道要拍攝這些戲份後，便開始準備潛水衣以禦寒，因為最近天氣非常寒冷，下海拍攝不是輕鬆的事情。在之前的一次拍攝中，工作人員也感受到海水的極度寒冷，這種條件對水性的要求非常高，再加上寒冷的天氣，增加了拍攝的難度，也會引發身體反應如抽筋等情況。

▲《願望》黃少祺寒流來襲拍落水戲。（圖／三立提供）

最後，導演也很貼心給了黃少祺一些額外的保暖措施，如腳底暖暖包，因為他一度感到腳和腳趾失去知覺。儘管如此，黃少祺仍然堅持完成拍攝任務，展現出高度的專業和敬業精神。黃少祺表示以前大學和朋友去游泳池游泳，曾看到一個小女孩快溺斃，他和同學一起去救她，因為救生員還很遠，就立刻衝過去救「當時小女孩跑錯池，游到成人池比較深的地方。」