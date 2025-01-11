陳子玄氣喘發作送急診！　冒4症狀曬照報平安：老毛病

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星陳子玄平常會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，不過今（11）日卻突然發文表示自己氣喘發作，接連冒出胸悶、呼吸不順、呼吸困難及暈眩等症狀後送急診，並曬出一張醫院識別手環向大家報平安，「現在乖乖服用類固醇治療中～已經好很多了！今天已經又蹦又跳了。」

▲陳子玄透露自己氣喘發作。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



陳子玄表示，自小患有氣喘，近期她感受到發作的前兆，包括胸悶、呼吸不順、說話和快速走路時感到呼吸困難及頭暈。儘管她已經按規定到診所接受治療並服用藥物，但症狀未見明顯改善，藥效過後便感覺氣管再度緊縮。最終在昨天下午，呼吸困難加劇，伴隨喘鳴聲，迫使她緊急前往亞東醫院急診室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳子玄曬出急診手環。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



陳子玄透露，經過醫院的檢查後確認肺部沒有發炎，血液檢查指數也在正常範圍之內，最終診斷為支氣管發炎，這是她所謂的「老毛病」。陳子玄表示自己目前正在接受類固醇治療，幸好病情已有所好轉，同時也不忘提醒同樣患有氣喘的朋友，建議在寒冷的天氣中，應穿著保暖衣物，使用暖暖包，並隨身攜帶必要的氣喘藥物和支氣管擴張劑，以防不測。