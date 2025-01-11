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與陳妍希婚變線索又＋1！　陳曉西藏地震捐款明細「署名疑露餡」

記者劉宛欣／綜合報導

西藏日喀則7日發生強震，造成逾百人罹難悲劇，藝人葉舒華、張藝興、宋雨琦、蔡徐坤和吳慷仁等藝人也都陸續伸出援手，希望能為災區帶來力量。沒想到在捐款明細之中，也被網友嗅出八卦的，其中歌手韓紅基金會的明細裡，有人指出陳曉、吳奇隆等鬧出婚變風波的藝人，屬名都沒有帶上另一半，與其他藝人夫婦形成了對比。

▲陳妍希、陳曉傳出婚變傳聞，雙方始終未給出正面回應。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉工作室微博）

▲陳妍希、陳曉傳出婚變傳聞，雙方始終未給出正面回應。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉工作室微博）

有八卦博主在微博分享了這次西藏地震的基金會捐款明細，寫下「你們看啊，感情好的夫妻，署名都是XX夫婦。但陳曉就自己捐的，沒帶上陳妍希，還有吳奇隆（也是）」，仔細看他曬出的單子，可看到張若昀、唐藝昕夫婦，田亮、葉一茜夫婦，郭曉東、程莎莉夫婦以及韓庚、盧靖姍夫婦，而陳曉、吳奇隆則是單獨署名。

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▲網友曬出基金會捐款明細。（圖／翻攝自微博）

▲網友曬出基金會捐款明細。（圖／翻攝自微博）

消息一出引起網友兩派論戰，不少人認為不需要過度解讀，指出「那朱丹也沒帶周一圍啊」、「只知道劉詩詩在別的平台捐了」、「吳奇隆沒帶，是因為人家劉詩詩有自己單獨捐錢了，為什麼還要跟吳寫一起呢」，另一方面也有人附和表示「看來都有跡可循，都是有離婚傳聞的」、「劉（指劉詩詩）特別傳統不會離婚的，真離了肯定是吳的問題」，討論相當熱烈。

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陳妍希, 陳曉

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