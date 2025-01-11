千張票1分完售！HACHI二度台北開唱　愛上鴨血、珍奶浮誇式讚美食

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣虛擬歌手Vsinger「HACHI」二度來台開唱，10日晚間在Zepp New Taipei舉辦「HACHI Zepp Live Tour 2024 “for ASTRA.”」台北場，除了場地是前年首度來台的兩倍大，1500張門票更在1分鐘內售罊，讓她開心的大喊不可思議，更許下「下次要挑戰更大場」的目標。

▲HACHI二度來台開唱，千張門票1分鐘完售。（圖／RK MUSIC提供）



HACHI在2019年7月在VR直播app「REALITY」展露頭角，目前YouTube訂閱人數突破25萬，最喜歡開直播的她，每週固定與粉絲在雲端相見。去年11月推出加盟國王唱片後的正式出道首張專輯《for ASTRA.》，緊接著便是東京與台北演唱會，對於能夠再訪台北，HACHI相當開心之外，雖然碰上寒流來襲，但還是趁機到處走走。

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▲▼HACHI來台吃遍美食。（圖／RK MUSIC提供）



演唱會以〈Swing-By〉揭開序幕，以專輯《for ASTRA.》的歌曲為主軸，包含安可在內共演唱20首作品，許多早早就到會場搶購周邊的「Bees小蜜蜂」（粉絲暱稱），在HACHI現身舞台的瞬間更是熱情揮舞手燈，而前年11月來的時候曾發願下次要唱更大的場地，沒想到這次就達成，還笑問現場：「Zepp New Taipei不會太大嗎？」

她最後感謝台灣Bees的支持，表示自己是忍住眼淚一路唱到最後，並相約下次再見。HACHI此行停留時間雖短，但還是把握機會喝了珍珠奶茶，甚至好喝到在X（前為推特）發了一則帶有18個驚嘆號的貼文，此外也品嚐了麻辣鍋、對於鴨血等讚不絕口。HACHI最新專輯《for ASTRA.》已在KKBOX等音樂串流平台上架。