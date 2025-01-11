Hanni遭檢舉「非法滯留韓國」　出入境管理局：按NewJeans合約辦事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans由HYBE旗下子公司ADOR娛樂所打造，只是團體近來與公司鬧糾紛，她們打算解約離開，卻面臨多方考驗。其中，成員Hanni擁有澳洲和越南雙重國籍，由於她並非韓國人，若與ADOR娛樂合約失效，等同於非法滯留，近日韓媒爆料她已遭到檢舉非法滯留，對此，ADOR娛樂雖早回應過「正在準備申請延長簽證的文件」，但若合約問題遲遲不解決，仍有可能發生問題，首爾出入境管理局也正面回應「待NewJeans釐清與ADOR的僱用關係就會採取措施」。

▲NewJeans與ADOR娛樂合約糾紛延燒。（圖／翻攝自NewJeans IG）



Hanni身為澳洲、越南雙重國籍，她所使用的簽證為「E-6簽證」，是外國人在韓進行演藝活動所發放的簽證，據報導，她的簽證到期期限是2025年年初，只是近日她與ADOR娛樂的合約糾紛還未解決，簽證也因此爆出問題，甚至遭到檢舉「非法滯留」，但此前ADOR娛樂已經搶先一步溫情喊話表示「正在準備申請延長簽證的文件」，會幫Hanni延長簽證。

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只是尷尬的是，NewJeans與ADOR娛樂的合約糾紛拖了許久，Hanni近日再度遭到質疑簽證問題還沒解決，爭議延燒至相關單位，隸屬於法務部的首爾出入境管理局10日出面回應，「關於特定的第三方外國人是否違法《出入境管理法》等細部事項，很難做出答覆。」

▲Hanni非韓國人，如今爆出恐有非法滯留問題。（圖／翻攝自NewJeans IG）



首爾出入境管理局進一步表示，針對持有E-6簽證的外國演藝人員，將會依據她與國內經紀公司僱用的合約關係，判斷她是否有國內滯留資格與在韓滯留時間等，「釐清當事人與公司的僱用關係就會採取措施」，意指屆時若NewJeans與ADOR娛樂解約，Hanni沒有找到延長簽證的方法，便會成為非法滯留。

雖然日前ADOR娛樂強調「正在準備申請延長簽證的文件」，但他們與NewJeans合約爭議遲遲不解決，接續仍將面臨多方考驗。