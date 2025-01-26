車銀優竟不是本名！機票曾因此出包　3個猜不到的南韓男神真名

記者劉宜庭／綜合報導

車銀優近期上韓綜實境節目《芬蘭租屋生活》，提到弟弟名字剛好和男星「李東輝」同名，接著也帶到自己本名其實是「李東敏」而非車銀優，意外引發一陣熱議。以下整理同樣令人意想不到的男神本名！

1.車銀優

「很多人以為我的原名是車銀優，聽到我的本名會驚訝問『你本來叫李東敏啊？』」事實上，「車銀優」是出自他2015年演出網路劇《To be continued》中角色的名字，「公司說這個名字跟我很搭，是個合適的名字，結果這個名字就成為了藝名。」

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▲車銀優。（圖／翻攝自IG／eunwo.o_c）



車銀優還分享有次搭飛機，機票上的名字是「車銀優」，但他本名和護照上都是「李東敏」，最後必須要改機票才能搭機。

2.朴敘俊

韓國演員朴敘俊（박서준）的藝名背後藏著有趣的故事。他的本名是朴容圭（박용규），由於發音與經典情境劇《順風婦產科》中角色朴英奎相似，高中時經常被同學戲稱為「岳父大人」。剛進演藝圈時，他曾用本名出演首部作品《I Remember》的MV以及電影《完美對壘》，但後來決定改用藝名。

▲朴敘俊。（圖／翻攝自朴敘俊IG）



朴敘俊後來在節目上透露，自己性格害羞怕生，甚至連叫自己的名字都會感到不好意思，出道後去算命就有被建議改名，起初是改成「施俊」（시준），不過因為他覺得聽起來奇怪，才改成了如今的「敘俊」（서준）。

3.玄彬

玄彬本名叫做「金泰坪」，會取這個藝名，其實是經紀公司取意於光彩照人之意，還因此一度被正名「炫彬」，後來才改回來。他先前服役時，也曾提到當兵期間不會把自己看做是演員玄彬，「而是做回普通人金泰坪的寶貴時間。」

▲玄彬。（圖／翻攝自玄彬公司IG）