李鐘碩暗戀IU 10年認愛　4對明星版的「程又青與李大仁」

記者劉宜庭／綜合報導

林心如與霍建華從10年的好友關係，逐漸發展為戀人，最終步入婚姻殿堂，這段故事當年轟動了整個演藝圈，也讓人感嘆緣分的奇妙，原來最適合的那個人其實一直就在身邊。以下盤點幾對情侶，他們同樣是從朋友升級為戀愛伴侶的典範。

1.舒淇、馮德倫





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▲馮德倫、舒淇。（圖／翻攝自Instagram／stephenfungible）

舒淇與馮德倫相識20年，一直保持著深厚友誼。2016年，兩人在歐洲拍攝電影時突然決定結婚，將多年友情昇華為愛情。婚後兩人依然保持著朋友般的相處模式，被視為「友情婚」的典範。

2.林心如、霍建華

▲霍建華林心如2016年結婚。（圖／資料照／林心如工作室提供）

林心如與霍建華2006年因合作《地下鐵》結識，之後一直是好朋友。經過10年的相知相守，兩人在2016年5月公開戀情，兩個月後就閃電結婚。

霍建華曾表示，對林心如的感情是在多年友誼後逐漸萌芽的。

3.IU、李鐘碩

▲IU、李鍾碩。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、jongsuk0206）

南韓女星IU（李知恩）和李鐘碩認識10年，最初因共同主持節目相識，一度傳出不合消息。隨著時間推移，兩人成為了好朋友，一直到2022年底，他們宣布從朋友關係升格為戀人，讓粉絲驚喜不已。

「我們在20歲中半開始的緣分，超越了青澀的愛，那份感覺很強烈，但是很可惜有著沒能實現的遺憾，當了很長時間的朋友之後才變成現在這樣。」並形容對方「總是佔據我內心的一個角落，是個奇怪的朋友」。

4.HAHA、星

▲星、HAHA。（圖／翻攝自Instagram／quanhaha79）

韓星HAHA（河東勳）和星（金高恩）在2005年因節目結識，當時2人剛好組成「情侶配對」玩遊戲，但之後7年沒有聯繫。直到HAHA做了一個夢見星成為他的妻子，認為這是上帝的旨意，促使他重新聯繫星，兩人交往5個月後就決定結婚，共育有2子1女，組建了幸福的家庭。