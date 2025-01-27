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大明星身體的「小祕密」！安心亞左耳重聽　丹佐華盛頓手指脫臼斜45度

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈裡聚集了許多男神與女神，大多數明星擁有精緻的五官或修長、迷人的身材。然而，上帝總是公平，不見得每個人都完美。有網友整理出一些明星的身體特徵與小秘密，例如范冰冰的耳型和丹佐華盛頓的手指，這些細節為他們增添了更多獨特的魅力。

1.安心亞左耳重聽

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

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安心亞常有放空狀況，但其實她天生左耳重聽，是在耳邊講悄悄話也聽不到的程度，大部分都是用右耳去聽。她2010年上節目曾透露，小時候以為大家都跟她一樣，直到國小看見同學可以用左耳聽耳機，才發現這件事。

2.范冰冰耳朵

▲▼范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲李晨、范冰冰。（圖／翻攝自范冰冰微博）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

范冰冰過去鮮少將耳朵曝光，但有次為李晨慶生時，網友意外發現她的耳朵沒有耳垂且耳骨明顯，這讓外界猜測，這或許是她常以長髮遮掩耳朵或選擇佩戴華麗耳環來分散注意力的原因。

3.趙麗穎小腳

▲▼趙麗穎罕見曬娃。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎的小腳讓她很難找到合腳的鞋子，粉絲特地送上34碼的水晶鞋當禮物。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

▲粉絲特地送上34碼的水晶鞋給趙麗穎。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎的小腳曾一度成為網絡熱議的話題。雖然這並非缺點，但她也因為腳特別小而感到困擾，鞋子僅能穿34碼，經常難以找到適合的鞋款。每次出席頒獎典禮或重要場合，她都不得不穿著尺寸偏大的高跟鞋，讓粉絲看了十分心疼。2016年底的跨年晚會上，有粉絲特地送給她一雙特製的水晶鞋，寓意祝福她未來的道路能更加穩健順遂。

4.丹佐華盛頓手指

奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）小指有45度的傾斜，這是因為年輕時打美式足球受傷所致，做過重建手術，但仍經常脫臼，「只要我把手攤開，小指就會彎到這個程度。」

▲▼丹佐華盛頓小指。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

▲丹佐華盛頓小指。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

雖然外觀看起來有些駭人，但丹佐華盛頓過去受訪曾提到，小指已不再帶來任何困擾，甚至形容其觸感像「橡皮糖」，展現了他將可能被認為不幸的經歷轉化為幽默的樂觀態度。

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安心亞, 范冰冰, 趙麗穎, 丹佐華盛頓, Denzel Washington

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