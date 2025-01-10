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尺度破表！「惡女空姐」車珠英2點全露床戰男星　門外有人聽全程

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員車珠英以夯劇《黑暗榮耀》中的惡女空姐一角聲勢翻漲，後來邀約不斷，首度升格當女一，接下古裝歷史劇《元敬》，詮釋元敬王后火花般的人生旅程。她為戲上演大尺度，第一集就上空2點全露，床戰演員李賢旭，激烈的政權與後宮角力鬥爭也很吸睛，首集取得4.9%的收視率，第2集收視上升至5.4%，瞬間最高收視達6.9%。

▲▼ 比《黑暗榮耀》尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲車珠英、李賢旭原是一對恩愛夫妻，卻因權利漸漸疏遠彼此。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

車珠英過去在《黑暗榮耀》飾演惡女空姐，她為達到目的不擇手段，上空誘惑朴成焄，創造超高話題。她近來接下新戲《元敬》，首集就與丈夫李芳遠（李賢旭飾演）度過春宵，兩人愛得濃烈在宮中牽手奔跑並一路激吻回房，也顯露出元敬王后不受宮中禮法束縛、勇於做自己的性格，宮女則在門外不斷阻止兩人的床事，超強烈的對比，使得床戰更為火辣，看得觀眾臉紅心跳。

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▲▼ 比《黑暗榮耀》尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼ 比《黑暗榮耀》尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲《元敬》床戲尺度超大。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

不過隨著劇情推展，李芳遠上位後，因為自卑心作祟，開始與元敬產生距離，並開始唱反調，他先是擅自把私生子接回宮裡，又故意寵幸妻子視為心腹的侍女。元敬面對丈夫的背叛，看著老公寵幸別的女人，不僅沒低頭，反而憑藉自身聰慧，跟李芳遠較上了勁。

車珠英首次當上古裝劇大女主，曾與她一起拍攝《黑暗榮耀》的好閨蜜宋慧喬跟林智妍先後送上咖啡車應援替她加油打氣，《元敬》首播時，林智妍守在電視機前並發限動寫下「元敬王后」，為她宣傳造勢，暖心應援讓她感動不已。

車珠英透露，《黑暗榮耀》讓她收獲珍貴友情，宋慧喬也曾拍過古裝作品，拍攝《元敬》時，好友以過來人身分，給了她不少建議，雖然貴為一線巨星，但卻很謙虛又心思細膩，自己從中獲得很多正能量。

▲▼ 比《黑暗榮耀》尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼《元敬》是車珠英首次接下女一角色。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

車珠英雖是以反派惡女形象走紅，私下卻是寵粉出名，戲裡戲外形成強烈反差萌，她曾在得知粉絲為她籌備生日咖啡廳應援後，特地到場感謝粉絲，還堅持自掏腰包請在場所有粉絲吃甜點、喝飲料。拍攝《元敬》時，粉絲跑到郊區的攝影現場探班，她擔心粉絲不方便回家，親自叫了計程車，替粉絲開車門，目送他們回家，影片曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛留言「她真的有很多美談，黑暗榮耀時期也有不少佳話，很難不愛這個歐膩啊」、「為粉絲們開車門的本命真實存在」、「我要入坑為我叫計程車的藝人」。《元敬》每週二10點在愛奇藝國際站一次更新2集。

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