侯麗芳74歲終於當奶奶　林在培主動停心臟血壓藥說身體好

記者葉文正／台北報導

「2025關懷演藝人員」餐會今天舉行，包括侯麗芳、林在培、康雷、陸一龍等資深藝人共420人出席，相當熱鬧，而餐會主持人侯麗芳也透露，終於在74歲報到金孫，也即將在一月底前往美國探望孫子。

▲資深藝人新春聯歡餐會，侯麗芳(左)與 章永華一起主持。（圖／記者屠惠剛攝）

侯麗芳說，自己身體還不錯，除了家族遺傳的膽固醇過高的問題外，一切都很正常，每年都還有新的廣告要拍，尤其最開心的事，就是一月初，在美國的兒子跟媳婦已經生下胖孫子，讓夫妻倆欣喜不已，她表示：「我老公都八十幾歲了，我們終於盼到孫子，所以月底要去美國看孫子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 林在培提到身體情況。（圖／記者屠惠剛攝）

林在培則說，目前都是養養花，寫寫毛筆字，休息就是出去玩，離開民視好幾年了，那時候住內湖，後來民視搬到林口，我搬到桃園，結果就離開民視了。後來中視也演，台視演兩檔戲，中間很多電影，都是不超過五六天的戲，也沒有特別好的腳色，沒有《老狐狸》那種，所以也是在等，差不多了，也七十幾歲了，半退休了。

▲李炳輝也出席餐會精神不錯。（圖／記者屠惠剛攝）

但她也笑說：「我太太說不可能，你一定還會再紅，有機會還是會再演，在《國際橋牌社》我演郝柏村，接下來橋牌社老闆，要我演參謀總長，這是一定要拍的，戰爭片，但也脫不了政治。」

林在培說，平時健康檢查，就是有一些血壓高，心臟有固定吃藥，有心律不整的問題，我也不吃藥，十個有八個心律不整，不能當飛行員，其他都可以，以前熬夜久就會跳得很厲害，五下停一下，三下停一下，最多演到四百集，吃點心臟藥，血壓藥也可以不吃，睡眠也調適不錯，循環的也很好。

林在培說自己出道早，「已出道六十年了，從童星在教育電視台演出，國防部，是華視元老中的元老，華視待十年，張永祥進華視，還有人反對我聚餐，我還有去台視，我就回嗆我是教育電視台的，後來才邀請我去老友會。」