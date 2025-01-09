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陳柏霖「跟李之勤爆衝突」全被直播放送　背後推手竟是經紀人！

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》本週劇情推向情感高峰，白引默（陳柏霖飾）與母親（李之勤飾）的久別重逢讓人揪心，母子之間的矛盾與愛恨糾葛在實境節目中全程直播，掀起網友討論熱潮。

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

最新劇情中，陳柏霖即將與飾演母親李之勤再次相見，他自幼因被親情利用而不再相信家人，第一集就向母親痛下狠話不再相見，終於在與郭雪芙和奶奶洪慧芳的相處中逐漸了解親情的重要性，卻又被實境節目製作人出賣，一口氣對母親發洩出他的不滿，過程全被直播放送。

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▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

衝高節目點閱卻也受到觀眾抨擊，陳柏霖坦言劇中和媽媽李之勤的戲份非常挑戰情感演技，角色個性和他本人截然不同「畢竟他的童年發生太多不好的事情，造成他的個性孤僻、不信任人。」他必須展現對母親「又愛又恨」的心情。

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

李之勤近年常在戲劇中當媽，但她演出這場戲時依然感受到難度「這位媽媽是從錯誤中悔悟過來的人，總有一種害怕再犯錯的心情，言語行為上都特別小心。」因此她帶著一種「既期待又怕傷害」的心情去見陳柏霖，直呼「我也把近鄉情怯的情懷放在心中，詮釋這場非常重要的戲。」

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

不僅如此，李之勤特別感謝導演何潤東的信任「導演給了我很大的空間，讓我自由發揮。」她也分享與陳柏霖對戲的感受「拍攝這場戲時，柏霖實在很棒！從他丟給我的所有傷心、眼淚、憤怒的情緒與眼神中，站在對面對戲的我，膽怯的聲音開始微微發抖，卻又很想把對他的愛趁機表達出來。雖然很有難度，但完全被柏霖的細膩表演感動了。」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》導演何潤東。（圖／大川大立提供）

這場重逢戲的背後推手正是白引默的經紀人Lily（范文芳飾），為了拯救陷入事業危機的經紀公司，范文芳只能接受節目金主的威脅，利用陳柏霖創造節目點閱率。戲外，范文芳坦言經紀人應該更細心照顧藝人的心理狀態，她自己在工作時也會以演員身份去關懷團隊，並且努力維持拍攝現場氛圍「人只要感受到關心，就會迸發出無限的力量。哪怕是一點點的溫暖，對某些人來說可能就是當下最重要的支持。」

▲陳柏霖在《不如海邊吹吹風》與李之勤有許多對手戲。（圖／大川大立提供）

▲范文芳在《不如海邊吹吹風》飾演陳柏霖的經紀人。（圖／大川大立提供）

但范文芳仍看到自己角色的優點「Lily的堅強和正能量滿滿的性格非常打動我，我認為我們都需要這樣的態度去面對生活的挑戰。」這也是她為何願意接演的原因之一。

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不如海邊吹吹風, 何潤東, 陳柏霖, 郭雪芙, 李之勤

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