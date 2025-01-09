宋慧喬從來沒見過他！親自送曹世鎬「新婚禮物」　超暖心意驚呆全場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民女神」宋慧喬人美心也美，近日睽違23年出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，恰好固定主持人曹世鎬日前新婚，兩人雖然私下沒見過面，但她為表達心意，準備了一份新婚禮物給男方，就連製作單位的也一起準備，令曹世鎬受寵若驚、嚇到直呼「真的非常感謝」。

▲宋慧喬從來沒見過他，在錄影前親自送曹世鎬新婚禮物。（圖／翻攝自tvN）



[廣告]請繼續往下閱讀...

宋慧喬近日出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，是她睽違23年再度現身於綜藝，情緒難鎮定，她開場不斷表示「好緊張」，而她知道主持人曹世鎬新婚，主動開口：「雖然有點晚了，但真心祝福你結婚了！」

▲曹世鎬透露私下從來沒見過宋慧喬，收到禮物受寵若驚。（圖／翻攝自tvN）



事實上，兩人從來沒有見過面，但宋慧喬依舊送上了誠意滿滿的新婚禮物，曹世鎬驚訝表示：「我只有在電視上看過宋慧喬，真的非常感謝在錄影以前，她送給了我新婚禮物。」人美心也美的善行，令劉在錫讚嘆：「（曹世鎬）婚禮沒有邀請妳，怎麼親自準備了禮物？」宋慧喬則幽默回答：「我在電視上有收看到你的婚禮，到處都有播。」

▲不只曹世鎬，《劉QUIZ ON THE BLOCK》全體工作人員都收到禮物了。（圖／翻攝自tvN）



不僅如此，宋慧喬除了準備曹世鎬的禮物，就連《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作單位工作人員也一人一份，溫暖的心意讓節目組感動不已。這段幕後花絮公開後，受到網友讚嘆「宋慧喬太暖了」、「感受到滿滿的誠意」。