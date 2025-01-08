程予希開年就有好消息！曝4新作「少女心」　藝術展首度移師台中

記者黃庠棻／台北報導

女星程予希2025年宣布繼2024年台北「Mirror Mirror」藝術展大獲好評後，即將首次將展覽移師至台中，自今日起至3月31日止在新光三越台中中港店7FDeco Gallery設計藝廊展出，這次不僅展期更長，還有程予希的全新創作首次亮相，勢必吸引粉絲與藝術愛好者期待。

▲程予希在台中辦畫展。（圖／星星相藝提供）

程予希坦言「其實真的沒有想過可以跨出台北，但一直期許自己能擴展到不同地區，甚至國家來辦展，這次算是跨出第一小步！」她希望透過這次台中的展覽，讓更多人看到她的畫作，進一步認識程予希的另一面。

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其實，程予希去年展出時，畫作銷售一空，藝術愛好者給予她的畫作極高肯定，被問及移師到台中辦展有無祭出壓箱寶，透露為此特別畫了四幅新的畫作，相當貼近自己近期狀態，其中一幅「少女心」是這次台中展出的主視覺。

▲程予希在台中辦畫展。（圖／星星相藝提供）



對此，程予希說道「創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去專研與投入。」她進一步表示「少女心是不分任何年齡階段的，希望透過這幅畫作讓每個人再次找到屬於自己最熱愛的事務。」

談到自己最少女心的一面，程予希笑說「面對畫作跟面對愛犬Q醬的時候比較容易展現。」她回憶與寵物博美犬Q醬相處的點滴，特別提到「從沒想過牠會在我生命中佔這麼重要的地位，隨著相處時間變長，因為牠而延伸出來的愛是無可比擬的！不管做什麼都愛著牠。」這段溫馨互動展現了程予希對生命中珍貴事物的真摯情感。

▲程予希在台中辦畫展。（圖／星星相藝提供）

回顧2024年與展望2025年，程予希用她的名字「予」與「希」字代表去年與今年的關鍵字，她說「2024年做了很多自己沒想過的事，給『予』的過程中，也讓自己成長了不少。」她也提到2024年最讓她記憶猶新的事就是辦了第二次藝術展「因為藝術展正在台中跟大家見面了！」展望2025年，程予希選擇「希」字，她認為未來是充滿希望與可能性的，希望新的一年能發展更多可能性，繼續突破自己。

▲程予希在台中辦畫展。（圖／星星相藝提供）

除了畫展，程予希去年至今戲約不斷，且勇於突破，近期她參與拍攝《第一次遇見花香的那刻2》更將於2月18日播出，她在戲中頂著一頂紅頭造型相當突破，她說「非常期待播出，與熟悉的搭檔再次演出，現場可以即興發揮，拍攝過程非常愉快。」被問到未來戲路時，她直言「希望挑戰過去沒演過的角色，顛覆大家對我的想像。」