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甄子丹執導新片…找2大咖老友客串！　「嚴格不給面子」現場曝光

記者黃庠棻／台北報導

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼《葉問》系列後再合作，打造獨特的法庭動作片《誤判》，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導兼主演電影《誤判》。（圖／華映娛樂提供）

《誤判》上映後好評滿滿，話題不斷，電影中許多資深港星的演出都帶給觀眾無限驚喜，像是呂良偉，鄭浩南及劉江等老戲骨，但導演甄子丹對他們的演出要求極高，現場不給老友面子的直接要求他們演出要更精彩，要給觀眾最好的表現。

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▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉演出。（圖／華映娛樂提供）

電影《誤判》上映後，各地口碑不停傳播，讓話題持續，尤其許多影迷都覺得電影出乎預期的好看，觀眾跟棒球風，發起道歉文，更引出甄子丹本尊來按讚更回應留言，笑說所有觀眾都是他的證人，讓許多粉絲紛紛留言告知已有多刷計畫，頻頻向偶像示愛，讓電影口碑持續，全台累積破1700萬佳績，更登上全台票房冠軍，是近年華語電影難得的好成績。

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

甄子丹當導演更不忘力邀好友一起來為電影增色，像是他多年好友呂良偉，更是二話不說，沒有劇本也不知道演什麼就答應到現場客串，結果是要演出手狠手辣的大毒梟，特地把聲音弄得超級沙啞地講台詞，更顯殺氣騰騰。

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉演出。（圖／華映娛樂提供）

呂良偉與甄子丹早年在電視台演出時，便建立了好交情，兩人合作的《導火線》也讓觀眾難忘，他更接連在《怒火》及《天龍八部之喬峰傳》客串。而型男鄭浩南也在片中扮演販毒大老闆，穿著潮牌賣毒品，殺人不眨眼，同樣很搶戲。

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

但現場拍攝時，甄子丹面對兩位好朋友仍是嚴格要求，即使只有幾場戲，仍希望全力以赴，他在拍攝現場一旦對好友的表現不滿意，也會很直接說明調整，笑說「劇組找兩位經驗豐富的大演員來演出，就是想帶給觀眾大驚喜，雖然是來幫忙的，但如果只是演得普普通通，那就沒有太大意義了，希望大家都可以有最佳表現。」他沒有留給老友面子，讓鄭浩南笑說壓力很大；呂良偉也了解甄子丹求好心切，兩人也都全力配合，讓幾場毒販交易的戲看起來張力十足。

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉演出。（圖／華映娛樂提供）

另一位資深演員劉江在電影中扮演被誣陷年輕人的爺爺，雖然環境貧困，但依然為了孫子翻案而不停努力，多場戲演得讓觀眾動容。甄子丹透露劉江是他第一個選定的演員，他表示曾注意到劉江為了供兒子在國外唸書，非常辛苦工作，遇到不少挫折，但仍然很樂觀、努力，認真面對每次演出，充滿正能量，直言「他就和電影中的角色一樣，沒有被生活的不如意打敗，我覺得他非常適合這個角色。」

▲甄子丹執導《誤判》，找來好友呂良偉，鄭浩南演出。（圖／華映娛樂提供）

▲甄子丹執導《誤判》，找來資深演員劉江演出。（圖／華映娛樂提供）

影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件。

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誤判, 甄子丹, 許冠文, 吳鎮宇, 張智霖, 鄭則士, 朱栢康, 張天賦, 呂良偉, 鄭浩南, 劉江

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