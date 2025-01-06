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邱軍慘了！疑酒駕撞死人「仍嗨唱3場」　媒體人斷言：沒未來了

歌手邱軍因演唱《華麗計程車行》主題曲〈運轉人生〉爆紅。（圖／翻攝自邱軍Kui臉書）

▲歌手邱軍因演唱《華麗計程車行》主題曲〈運轉人生〉爆紅。（圖／翻攝自邱軍Kui臉書）

圖文／CTWANT

歌手邱軍以《華麗計程車行》主題曲〈運轉人生〉爆紅，卻爆出去年12月27日清晨4點開車，撞上2名計程車司機，造成其中1人死亡。沒想到，他闖禍後逃逸，2天後才到警察自首，期間還參加3場跨年演唱會，上周出席台南飽聲音樂祭，更反問大家「我看起來是愛喝酒的人嗎？」對此，資深媒體人黃揚明也斷言他「沒未來了」。

警方調查，邱軍去年12月27日凌晨開車在基隆市信一路上，撞上在路邊排班的李姓、陳姓2名計程車司機，李男傷勢嚴重，搶救7天後仍於今年1月3日宣告不治。

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警方調閱監視器追查，循線找出肇事車輛登記車主，為邱軍的父親，但邱父否認有開車外出，後來確認實際駕駛為邱軍，立刻通知出面說明，但邱軍以「很忙」推託，直到12月29日才主動前往警局接受調查。

邱軍在撞到人後，照常出席跨年晚會，本月4日也為台南永康保生宮「飽聲音樂祭」演出，網友在《Threads》貼出影片，當時台下觀眾詢問：「你喝酒嗎？」邱軍聽完笑回：「我的臉看起來是很愛喝酒的人嗎？」結果得到的答案是一致的「對」，讓他尷尬表示：「那我自己檢討一下」。

▲▼ 。（圖／）

▲黃揚明臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

對此，黃揚明也在臉書轉發新聞，直言：「這事故非常嚴重…這歌手沒未來了」。

貼文曝光，引來網友紛紛留言，「運轉人生撞死運將…」、「正要起飛的時候，竟然發生這樣的事」、「邱軍結束了」、「因華麗計程車行的插曲，唱了紅極一時的｛運轉人生｝，卻撞死了運將，真是諷刺」、「邱軍這幾年接連失去好幾位摯友，其中一位是被酒駕撞傷，昏迷後仍不幸離開，後來有兩位朋友同樣是出車禍過世…然後自己」、「剛出來沒多久的說」、「運轉人生成與敗」。

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