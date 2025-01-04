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女星為演鬼接髮300根「重3公斤」　越南男星激似影帝陳以文引討論

記者蕭采薇／綜合報導

越南影史最賣座恐怖喜劇《見鬼發財》（Betting with Ghost），女星葉寶玉在片中飾演想找回生前孩子的女鬼「娜娜」，這是她首度飾演鬼魂角色，談到最困難的部分她認為是「頭髮」，她說：「導演要求我的頭髮必須夠長，才能夠演出一名美麗又優雅的女鬼，為此我必須接髮300根，拍攝期間我的頭感覺重了3公斤。」

▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲《見鬼發財》葉寶玉飾演「想找回生前孩子」的女鬼。（圖／車庫提供）

2024年是越南電影大豐收的一年，有五部越南電影都破千億越南盾，其中一部就是票房破1280億越南盾（約1.65億台幣）的《見鬼發財》。男主角陳維俊主演的電影《見鬼發財》與《再愛一次》都是雙雙票房破億的作品，陳維俊也成為第一位有兩部進入年度票房前十的越南演員。

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▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲《見鬼發財》葉寶玉不想依賴替身演員，親自演出各種危險場面。（圖／車庫提供）

片中最重要的場景，就是主角「阿藍」­跟爸爸生活的房子跟村落，而比起用現成的房子進行拍攝，劇組決定要從頭打造一切。導演阮日忠說：「在胡志明市，有很多屬於勞動階級的社區，但我決定要打造一棟全新的房子，因為我希望它在貧窮之外仍有自己的詩意。」

▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲《見鬼發財》陳維俊（右）飾演的主角「阿藍」，想透過賭鬥雞賺錢。（圖／車庫提供）

最後，劇組花了14天在西貢河邊打造了14棟房子，河的對面就是高樓大廈群聚的「百萬美元景觀」。阮日忠希望透過場景的選址，營造出貧窮和富裕之間的對比，可以見得拍電影砸錢毫不手軟。飾演爸爸「陶先生」的越南資深演員懷靈表示：「我喜歡這個地方，因為有強烈的對比，這一邊是這副模樣，另一邊卻是無比奢華。」

▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲《見鬼發財》陳維俊今年主演的電影《見鬼發財》與《再愛一次》，雙雙票房破億。（圖／車庫提供）

陳維俊飾演的主角「阿藍」想透過賭鬥雞賺錢，他坦言這非常困難，因為他從來沒有實際看過鬥雞比賽，所以必須自己上網找影片來看，或是找有經驗的人詢問，學習如何參與這項「競技」。阿藍不光只是賭博，輸了還會不認帳直接落跑，因此在片中經常被討債的黑幫分子毆打。

▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲陳維俊（右）「大露胸肌」演出，裸著上半身被女鬼追著跑。（圖／車庫提供）

陳維俊說：「這個角色跟我之前演過的都截然不同，我認為這應該是我職業生涯吃過最多苦的角色。」值得一提的是，陳維俊這次的角色雖然不是《再愛一次》裡的花花公子，卻同樣有「大露胸肌」的演出，要裸著上半身被女鬼追著跑，讓觀眾大飽眼福。

越南女星葉寶玉不只為演女鬼接髮300根，更因為不想依賴替身演員，親自演出各種危險場面，卻因此傷到頸部韌帶必須住院，幸好住院之後並無大礙，這件事展現出了她的敬業精神。另外，也有網友發現懷靈長相酷似金馬影帝陳以文，成為網路上的趣談。

▲《見鬼發財》葉寶玉、陳維俊、懷靈。（圖／車庫提供）

▲飾演爸爸「陶先生」的越南資深演員懷靈，被網友說長相酷似金馬影帝陳以文。（圖／車庫提供）

《見鬼發財》故事描述阿藍（陳維俊飾）是一位因為好賭而欠債累累的年輕人，某天他在躲避債主的過程中，意外結識了女鬼娜娜（葉寶玉飾），娜娜請求阿藍幫助她尋找失聯的孩子，作為交換條件，她將運用鬼魂的力量協助他發大財。《見鬼發財》將於1月7日全台大銀幕爆笑上映。

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見鬼發財, 葉寶玉, 陳維俊, 懷靈

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