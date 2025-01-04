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2天前才說還沒！　《勿說是推理》伊藤沙莉宣布「已嫁大18歲蓬萊龍太」

記者張筱涵／綜合報導

日本女星伊藤沙莉今（4日）在主持的廣播節目《saireek channel》中，驚喜宣布已於去年底和大18歲的劇作家蓬萊龍太結婚，消息一出引發熱烈關注。

▲▼伊藤沙莉。（圖／翻攝自Instagram／itosairi、X／Astage）

▲伊藤沙莉和蓬萊龍太結婚了。（圖／翻攝自Instagram／itosairi、X／Astage）

伊藤沙莉今天在《saireek channel》開場就宣布，自己已經和蓬萊龍太結婚，進而感謝外界的支持，她解釋會選擇在節目中公開，是希望先向最忠實的粉絲分享喜悅：「這裡的聽眾是我最想優先告知的人。」

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其實早在1月2日，伊藤沙莉於社群平台發表新年貼文，當時部分媒體已傳出她的婚訊，當時她就說「結婚的消息還沒有正式宣布」，並表示「今年進入傳統命理中的『大殺界』，希望抱著覺悟快樂生活，請大家多多指教」，如今自行宣布，讓影迷和聽眾們感受到她想親自宣布的心意。

日本網友們都說「能從自己口中親自宣布，真的很有魄力」、「她的態度讓人敬佩，沒有因報導壓力而提前公開」。此外，粉絲更盛讚她選擇廣播節目作為第一平台，體現她對粉絲的珍視。

事實上，伊藤沙莉於9歲就參演《14個月～回到小孩的妻子～》，詮釋女研究員奇蹟回春的角色，成功掀起話題。不只如此，11歲在《女王的教室》中也受到矚目，不停耕耘，琢磨演技後，於2015年首次在《Transit Girls》擔任主演，2021年以《大豆田永久子與三個前夫》旁白獲第108屆日劇學院賞特別賞，至今擁有《勿說是推理》、《執行!!～狗和我和執行官～》等作品經歷。

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