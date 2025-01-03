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快訊／王淨新年宣布好消息！多了兩個「小孩」　愛犬勘吉升格當哥哥

記者蕭采薇／台北報導

王淨歷經一整年的休息，2025開年就好消息不斷，不僅成為「台灣第一位」LOUIS VUITTON品牌大使。3日出席活動時，也宣布「收編了兩個毛小孩」，是和男友曹佑寧去清境農場跨年時，有緣遇見的流浪貓，愛犬勘吉也升格成為「哥哥」。

▲▼王淨/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨成為「台灣第一位」LOUIS VUITTON品牌大使。（圖／記者李毓康攝）

王淨和曹佑寧分別在社群分享去清境農場度假的照片，她3日以品牌大使出席LOUIS VUITTON活動，透露意外收編了2隻小貓：「一開始牠們就很意外的直接坐在我們身上，開始呼嚕嚕起來。他們其實是天使貓，有點像狗狗，沒有一般人說得那種貓的個性。」

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王淨原本就有一隻愛犬「勘吉」，也多次表明自己是「狗派」。談起小貓和勘吉的相處，王淨笑說：「牠們現在被隔離起來，還在熟悉彼此的階段。」

▲▼王淨/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨出席活動，也宣布收編了兩隻小貓。（圖／記者李毓康攝）

而成為台灣首位LV的品牌大使，王淨表示，去年休息了一整年，有更認識自己更多不一樣的面貌，「真的很開心，我覺得每個女生在每個階段都會有自己的樣子，可能現在這個階段我的樣子和形象，還有面對生活的態度，剛好是品牌想要的！」至於得知消息有高興到跳起來？王淨開完笑：「大概在空中熱舞了兩秒吧！有和我經紀人大大擁抱一下。」

▲▼王淨/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨以品牌大使出席LOUIS VUITTON活動。（圖／記者李毓康攝）

即將和孔劉、Lisa等國際巨星同為品牌大使，王淨笑說，自己也很喜歡他們，也相當期待和另一名「同事」Zendaya見面，「我真的很喜歡她！」

▲王淨和曹佑寧到清境度假。（圖／翻攝自IG）

▲王淨和曹佑寧到清境度假，意外收編了兩隻小貓回家。（圖／翻攝自IG）

 

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