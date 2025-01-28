初一拜天公最佳時間曝光！《角頭》張再興蓋宮廟　揭過年拜拜靈驗眉角

記者黃庠棻／專訪

男星張再興演過台劇《阿叔》、《誰是被害者》與《村裡來了個暴走女外科》，在2018年時以《角頭—浪流連》的「宗保」一角入圍第55屆金馬獎「最佳新演員」，2024年角頭宇宙推出《角頭—大橋頭》，破億票房又讓他的精湛演技受到關注，而他接受《ETtoday星光雲》專訪時，坦言自己並沒有感覺到「爆紅」，依舊做自己，專注於演員生活。

▲張再興在《角頭》系列電影有亮眼表現。（圖／記者周宸亘攝）

在《角頭》系列電影中，張再興是幽默又討喜的黑幫份子，黝黑的膚色、一整身的刺青加上時不時就不小心冒出的髒話，成為他的招牌形象；現實生活中的他因為求學時期被霸凌，萌生「要比別人強」，不慎誤入歧途，後來因為接觸了電影才改變他的人生。

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▲張再興身上有大面積刺青。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

談到求學過程，張再興透露一直到高中之前都不愛上課，因為學校對他來說是個「無法融入群體」的地方，一直到他接觸到拍片，才漸漸找到自己的興趣，努力準備轉學考後到了中州科大讀視訊傳播，轉學後的第一天，因為外型的關係，還被誤會是「樓下汽修科跑來借廁所的」。

▲張再興分享就讀研究所的契機。（圖／記者周宸亘攝）

儘管張再興因為外型的關係，一直到他接觸電影後仍受到不少「特殊視線」看待，但他也因此產生「不想被看不起」的傲氣，一鼓作氣考上傳播學系的研究所。他笑說當年想考北藝大，無奈要看托福成績，偏偏英文是他的死穴，於是改考世新大學與崑山科技大學。

▲張再興分享就讀研究所的契機。（圖／記者周宸亘攝）

講到考研究所的趣事，張再興不以為意地笑說「口試的時候，老師都不問我電影史，只問我『會不會來上課』、『不會翹課吧』，我背那個『新浪潮』背超久」，雖然外型受到關注，但他仍用實力說明了自己的底氣，兩家研究所都成功錄取；而他最終選擇了崑山科技大學，只因恩師安哲儀導演的一句「去跟體制碰撞吧」。

▲張再興分享就讀研究所的契機。（圖／記者周宸亘攝）

讀研究所時，張再興邊拍戲邊上課，他也開始嘗試用底片拍片，畢業製作《覺悟的腳步》獲得第33屆金穗獎最佳男主角獎，但他笑說「其實我想得的是技術類獎項，怎麼會獲得男主角呢」，意外地透露了他的「導演夢」，坦言一開始確實是想擔任導演，但他轉念一想，現在當演員就是在累積經歷，直呼「等到我的火侯到了，再開始拍片」。

▲張再興分享就讀研究所的契機。（圖／記者周宸亘攝）

雖然張再興謙虛地表示自己還要繼續磨練，但他其實早有執導作品推出，過去跟演出《影后》爆紅的詹懷雲都簽給導演易智言，當時對方喜歡唱Rap，偶然一次詢問他拍片的問題，就促成幫好友拍攝自創歌曲〈帶罪羔羊〉的機會。

▲張再興其實有個導演夢。（圖／記者周宸亘攝）

在研究所畢業之前，張再興除了拍攝以過世二姐為故事背景的畢業製作《覺悟的腳步》之外，他的畢業論文同樣討論「女性觀點」，回想起來他驕傲地說道「我當時寫了厚厚一本呢」。被問及是否有進修的念頭，張再興毫不猶豫地坦言自己查過資料，原來台灣沒有相關科系的博士班，如果要讀就必須出國，透露「有想過」，但目前仍以現實為主，如果有機會不排斥出國深造。

▲張再興其實有個導演夢。（圖／記者周宸亘攝）

《角頭—大橋頭》是2024年台灣討論度最高的電影之一，張再興也因此獲得不少粉絲，還有一群追著他跑的後援會，坦言自己沒想過有這麼一天，影迷甚至會送他禮物，讓他受寵若驚地表示「真的不希望他們破費」，然而他自己卻謙虛地認為「沒有到爆紅」，還傻眼反問「有嗎？」

▲張再興粉絲逐漸增多，但他仍維持原步調的生活。（圖／記者周宸亘攝）

就算電影討論度高，張再興仍舊維持原本的生活步調，雖然給人很會應酬交際的印象，但他坦言其實自己是個很宅的社恐，平時都喜歡待在家中、懶得出門。被問到近期是否有被認出的經驗，張再興興奮地表示之前去逛夜市都包緊緊，臉上還戴了口罩，沒想到還是被認出來。

▲張再興粉絲逐漸增多，但他仍維持原步調的生活。（圖／記者周宸亘攝）

還有一次，張再興回到彰化老家，一早起床頂的鳥窩頭、穿著睡衣、腳踩10元拖鞋就開車到他建造的「池興府」拜拜，拜完後順手整理了周遭環境，沒想到遇到一家穿得光鮮亮麗的家庭來拜拜，雙方形成強烈對比，讓被認出的他只好揮揮手打招呼，就趕緊逃回車裡。

▲張再興在家鄉建造池興府。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

而張再興則透露自己在被民眾認出前，就會提前逃之夭夭，笑說「別人認出來，又叫不出名字，不是會很尷尬嗎？」坦言沒有拍戲的時候算是私人時間，比較希望保有隱私；如果像戲劇《阿榮與阿玉》舉辦公開見面會，結束後他是相當樂意滿足粉絲的需求，拍照、簽名都可以。

▲張再興粉絲逐漸增多，但他仍維持原步調的生活。（圖／記者周宸亘攝）

分享2025年的新年行程，張再興表示自己剛建造完「池興府」，噴了一大筆錢，今年過年應該會在「顧廟」中度過，他也表示希望大家造訪池興府是真的為了王爺去，而不是為了去看他才去，說道「比較希望大家是去尋求心靈寄託的」。

▲張再興熱愛台灣宮廟文化。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

熱愛宮廟文化的張再興也分享了過年的拜拜妙招，透露初一拜天公的最佳時間點是子時，也就是吃完年夜飯跨初一的晚上11點至上午1點；初二回娘家時，要出門去拜地方神，也就是當地的土地公，最好帶著土地公喜歡的「土豆、麻粩」，如果在拜拜的周遭遇得蛇，千萬不要害怕，因為象徵著「會發財」。

▲張再興分享過年拜拜小妙招。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

到了初三走春，張再興建議可以到人多的地方走走，吸收別人的好運，也可以幫忙別人去霉運；初四迎財神時，拜拜的最好時機在凌晨三點到五點，通常宮廟都會開，如果這時不方便出門，也有在家迎財神的方法。

▲張再興分享過年拜拜的秘訣。（圖／記者周宸亘攝）

張再興表示初四凌晨時，可以把家裡的門打開，提前買好大壽金，又稱太極金，在上面寫好家裡人的資料，包含名字、生辰八字、地址等，依照男左女右的方式蓋上手印，接著點香向著門口拜拜，這時一樣要唸出自己的資料，呼請財神來走走，最後化掉金紙，香也可以丟進金紙桶裡，然後記得不要熄燈，因為「不知道財神什麼時候來」。

▲張再興分享過年拜拜小妙招。（圖／翻攝自Facebook／張再興）

另外，張再興更分享自己的2個小妙招，在端午節的時候，將放置在家中招財的物品端出門曬太陽，吸收端午當天的陽光，跟「正午水」有相似的意思；防小人的話可以試著拜月老，他透露拜月老不只幫忙招桃花，更是有結好人緣的效用，求紅線也可以讓工作變順利，前提是在拜拜的時候要「跟神明講清楚」，包含自己的個人資料還有困擾的原因。

對於一系列的拜拜妙招，張再興坦言自己並非要怪力亂神，只是相信「心誠則靈」，多次強調「可以信仰，但不要迷信」。

▲張再興分享過年拜拜小妙招。（圖／ETtoday）