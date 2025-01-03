記者張筱涵／綜合報導

台北101董事長賈永婕今（3日）回味跨年煙火的同時，也分享了幕後故事，特別提到這次的音樂是19歲的才子曾安典幫助完成這項任務，更透露接下來要舉辦海選：「我要邀請所有的高中樂團、大專樂團的學生們一起來創作2026年的跨年煙火音樂！相關辦法後補。」

▲台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）



賈永婕今天發文透露，跨年煙火音樂一開始的版本為古典交響樂和進行曲，卻總覺得少了些什麼，眼看距離跨年僅剩1個月，在無法額外支付預算的情況下，她靈機一動聯繫到在美國求學的曾安典：「他是小羽高中樂團主唱、作詞、作曲所有的樂器樣樣精通。」

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曾安典收到聯繫，得知主題為「Team Taiwan Champion」且必須和棒球相關，一口答應後便花了1個禮拜的時間完成。賈永婕透露，團隊聽完後一致鼓掌通過：「我帶著這個音樂去財政部報告所有的長官也都愛死了。再來就是董事會，我在董事會上放了全程的模擬煙火加音樂的動畫，他們只差沒有站起來跟我一起跳舞，我是自己已經跳起來了啦，我應該是第一個在101董事會跳舞的董事長。」

▲賈永婕很開心外界對101跨年煙火的好評。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕更提到，煙火播放前的播報開場也是女兒小羽的主意：「總之太感謝年輕人的無限創意及才華。謝謝你曾安典，你幫了阿姨一個大忙。阿姨請你吃飯。請大家給他熱烈的掌聲鼓勵鼓勵。」她希望未來能有更多機會讓年輕人發揮長才，因此決定要讓所有高中樂團、大專樂團的學生都有機會參與2026年跨年煙火音樂，詳細參賽辦法將另外通知。

最後，賈永婕很開心現在走在路上都會聽到「煙火很美」的稱讚，到北一女開會時，更感謝被讚「歡樂、希望、感動、幸福的煙火！讓我們一起幸福下去！」

【賈永婕臉書全文】

再次回味跨年煙火，心中還是滿滿的感動，非常非常感謝所有人的努力我們完成了這個任務。我想要特別說一下音樂的部分，其實這一次的音樂是一個19歲的小男生幫我做的。

一開始的時候廠商給我聽跨年煙火的音樂全部都是古典交響樂，我總覺得好像少了些什麼。請他們更改後來了一個全部都是古典進行曲的版本。時間越來越緊迫，只剩下一個月了。我滿腦子的想法一定要有人能夠幫我實行，但是完全沒有任何預算可以支付的狀況之下我靈機一動找了我認識的年輕人中最會玩音樂的人，他是小羽高中樂團主唱、作詞、作曲所有的樂器樣樣精通。

在美國讀書的他接到我的電話知道我的需求想法，我說這一次的主題就是Team Taiwan Champion 一定要有棒球的主題曲，其他的部分就交給你發揮了。他說阿姨沒問題交給我。

一個禮拜後音樂就出來了超快。我們團隊聽過之後一致鼓掌通過。我帶著這個音樂去財政部報告所有的長官也都愛死了。再來就是董事會，我在董事會上放了全程的模擬煙火加音樂的動畫，他們只差沒有站起來跟我一起跳舞，我是自己已經跳起來了啦，我應該是第一個在101董事會跳舞的董事長。

一開始是由東森主播播報開場真的是太棒的創意，然後我昨天才知道這個部分是小羽的想法。小羽居然一直都沒有跟我說。總之太感謝年輕人的無限創意及才華。謝謝你曾安典，你幫了阿姨一個大忙。阿姨請你吃飯。請大家給他熱烈的掌聲鼓勵鼓勵

然後我想說的是，接下來我要辦海選，我要邀請所有的高中樂團、大專樂團的學生們一起來創作2026年的跨年煙火音樂！相關辦法後補

天天走在路上都有人跟我說煙火好美，今天我去北一女開會聽到了好棒的形容：歡樂、希望、感動、幸福的煙火！讓我們一起幸福下去！

安典的作品在留言區一定要聽一下，小周杰倫來的！