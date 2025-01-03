ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

101煙火編曲出自19歲才子曾安典！　賈永婕曝秘辛宣布「2026開放海選」

記者張筱涵／綜合報導

台北101董事長賈永婕今（3日）回味跨年煙火的同時，也分享了幕後故事，特別提到這次的音樂是19歲的才子曾安典幫助完成這項任務，更透露接下來要舉辦海選：「我要邀請所有的高中樂團、大專樂團的學生們一起來創作2026年的跨年煙火音樂！相關辦法後補。」

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

賈永婕今天發文透露，跨年煙火音樂一開始的版本為古典交響樂和進行曲，卻總覺得少了些什麼，眼看距離跨年僅剩1個月，在無法額外支付預算的情況下，她靈機一動聯繫到在美國求學的曾安典：「他是小羽高中樂團主唱、作詞、作曲所有的樂器樣樣精通。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾安典收到聯繫，得知主題為「Team Taiwan Champion」且必須和棒球相關，一口答應後便花了1個禮拜的時間完成。賈永婕透露，團隊聽完後一致鼓掌通過：「我帶著這個音樂去財政部報告所有的長官也都愛死了。再來就是董事會，我在董事會上放了全程的模擬煙火加音樂的動畫，他們只差沒有站起來跟我一起跳舞，我是自己已經跳起來了啦，我應該是第一個在101董事會跳舞的董事長。」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕很開心外界對101跨年煙火的好評。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕更提到，煙火播放前的播報開場也是女兒小羽的主意：「總之太感謝年輕人的無限創意及才華。謝謝你曾安典，你幫了阿姨一個大忙。阿姨請你吃飯。請大家給他熱烈的掌聲鼓勵鼓勵。」她希望未來能有更多機會讓年輕人發揮長才，因此決定要讓所有高中樂團、大專樂團的學生都有機會參與2026年跨年煙火音樂，詳細參賽辦法將另外通知。

最後，賈永婕很開心現在走在路上都會聽到「煙火很美」的稱讚，到北一女開會時，更感謝被讚「歡樂、希望、感動、幸福的煙火！讓我們一起幸福下去！」

【賈永婕臉書全文】

再次回味跨年煙火，心中還是滿滿的感動，非常非常感謝所有人的努力我們完成了這個任務。我想要特別說一下音樂的部分，其實這一次的音樂是一個19歲的小男生幫我做的。
一開始的時候廠商給我聽跨年煙火的音樂全部都是古典交響樂，我總覺得好像少了些什麼。請他們更改後來了一個全部都是古典進行曲的版本。時間越來越緊迫，只剩下一個月了。我滿腦子的想法一定要有人能夠幫我實行，但是完全沒有任何預算可以支付的狀況之下我靈機一動找了我認識的年輕人中最會玩音樂的人，他是小羽高中樂團主唱、作詞、作曲所有的樂器樣樣精通。
在美國讀書的他接到我的電話知道我的需求想法，我說這一次的主題就是Team Taiwan Champion 一定要有棒球的主題曲，其他的部分就交給你發揮了。他說阿姨沒問題交給我。
一個禮拜後音樂就出來了超快。我們團隊聽過之後一致鼓掌通過。我帶著這個音樂去財政部報告所有的長官也都愛死了。再來就是董事會，我在董事會上放了全程的模擬煙火加音樂的動畫，他們只差沒有站起來跟我一起跳舞，我是自己已經跳起來了啦，我應該是第一個在101董事會跳舞的董事長。
一開始是由東森主播播報開場真的是太棒的創意，然後我昨天才知道這個部分是小羽的想法。小羽居然一直都沒有跟我說。總之太感謝年輕人的無限創意及才華。謝謝你曾安典，你幫了阿姨一個大忙。阿姨請你吃飯。請大家給他熱烈的掌聲鼓勵鼓勵
然後我想說的是，接下來我要辦海選，我要邀請所有的高中樂團、大專樂團的學生們一起來創作2026年的跨年煙火音樂！相關辦法後補
天天走在路上都有人跟我說煙火好美，今天我去北一女開會聽到了好棒的形容：歡樂、希望、感動、幸福的煙火！讓我們一起幸福下去！
安典的作品在留言區一定要聽一下，小周杰倫來的！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

快訊／陳大天求婚小9歲正妹女友！　跪送超大鑽戒：She said yes.

快訊／陳大天求婚小9歲正妹女友！　跪送超大鑽戒：She said yes.

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕, 曾安典

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 16歲素食主義男星「堅持不用替身」　野外求生敬業大啖生魚
  2. 林哲熹首度合體哥哥TRASH頤原！　雙雙變人夫：今年帶老婆回家過年
  3. 曾讓影帝吳慷仁森氣氣！　柴智屏鬆口台版《我們的藍調時光》進度
  4. 55歲辣成這德行　珍妮佛安妮斯頓搶代言不手軟
  5. 湯姆霍蘭德揚言生子就不拍戲：專心打高爾夫、當爸爸
  6. 獨／李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼
  7. 快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福
  8. 沈玉琳兩億房產曝光全給這兩人　批小鐘是聯誼蟑螂注定孤老一生
  9. 新劇遭大愛台停拍！　導演陳保中2度發聲…製作人受屈辱氣到發抖
  10. 蕭閎仁當爸了！輕擁兒子「你終於肯退房啦」　謝愛妻：辛苦了

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366