小孟老師／1月8日星座運勢　巨蟹今天穿橙色！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：減少品質誤差
感情：充分展現體貼
財運：聽取眾人意見
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：同事請教意見
感情：戀愛積極進取
財運：有賺錢的機運
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：自我技術提升
感情：溝通互動良好
財運：豐盛獲利到來
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
工作：善於傾聽意見
感情：彼此依靠扶持
財運：團隊合作賺錢
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：尊重同事想法
感情：衝突減少很多
財運：可以開始收穫
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：開通事業版圖
感情：體驗到異國戀
財運：再度衝刺一波
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：射手
【水象星座】
工作：表達支持鼓勵
感情：特別感情體驗
財運：繼續保持學習
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：善於總結經驗
感情：把握住好桃花
財運：積極處理股票
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：主動促進合作
感情：相互瞭解信任
財運：不錯投資商機
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
工作：提供有用想法
感情：尊重對方生活
財運：誠實保守投資
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：提供團隊指導
感情：增添了新鮮感
財運：努力持續賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：提高品質標準
感情：維持良好情感
財運：自信處理資金
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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