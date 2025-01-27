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【專訪3】新年願望藏心機！何美直言「婚」進度　Amanda爆「啃老」絕招

▲ 新年願望藏心機！何美自爆「婚」進度　Amanda笑稱「一輩子不結婚收紅包」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆新年將至，藝人何美和 Amanda 齊聚ETtoday年菜特輯，帶來滿滿歡笑和「蛇」味十足的新年祝福！不過在鏡頭前，兩人不僅大爆新年願望，還默契滿滿地互相揭短，直接笑翻全場！

被問到新年計劃，Amanda 直白喊出：「我想要脫單！這是我每年的願望啦！」但她自嘲經紀公司對她的新戲劇進度，比爸媽對感情進度更操心，笑說：「其實是在施壓經紀公司啦～」而何美在旁邊補刀：「你就一輩子不結婚，紅包繼續收吧！」

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▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,AMANDA水餃噴汁,何美氣噗噗。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Amanda水餃噴汁,何美氣噗噗連名帶姓直呼Amanda中文名字，爆笑互動炸裂整個攝影棚。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,AMANDA水餃噴汁,何美氣噗噗。（圖／記者姜國輝攝）

當聊到過年紅包，Amanda自豪地說：「我們家還沒結婚的都可以繼續收紅包～一輩子不結婚就一輩子收，讚吧！」瞬間引爆現場笑聲。至於聊到「婚」事，何美坦言父母不著急，「家裡已經有6個孫子了，可能覺得沒關係。」而Amanda則表示「我爸媽已經放棄」！何美則問到，「如果要給你介紹對象？」Amanda則打趣的說：「介紹對象可以啦，但先給我 IG，我要篩選一下～」

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲聊婚事爆笑不斷！Amanda自豪收紅包妙回相親：「先給我 IG，我要篩選！」（圖／記者姜國輝攝）

節目中兩人挑戰做菜環節，但何美和 Amanda 直接自爆：「我們不會煮啦！找錯人了吧～哈哈哈！」不過何美一秒正經，感謝每位家庭主婦：「真的很辛苦！」但馬上補刀：「我家是爸爸煮的，因為我媽跟我一樣～不會！」還學起媽媽一旁撒嬌的表情全唱笑翻。

最後兩人帶來蛇年賀詞：「蛇來蛇去到處旅遊～沒有煩惱！」當記者現場要求兩人獻唱時，經紀人率先點了一首經典賀歲歌曲《中國娃娃》。何美毫不猶豫地接下挑戰，立刻開嗓：「祝大家新年恭喜恭喜發財～」然而，轉頭一看 Amanda 的反應，卻讓人意想不到！

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲做菜挑戰笑果十足！何美自爆「爸爸掌廚」還模仿媽媽撒嬌，全場笑翻。（圖／記者姜國輝攝）

Amanda當場「放槍」，笑著揮手說：「我不會啦！」她突然靈機一動，接著唱「我只會～財神來敲我家門，娃娃來點燈。」一邊唱，一邊包水餃，兩人還共頻的扭動屁股，直接讓大家笑到肚子痛！

►►►大家還看了：

【專訪1】「金紅大廚」姐妹何美、Amanda年菜PK戰　開場不到3分鐘就ＯＯ

【專訪2】何美、Amanda年菜PK試吃互誇！KID、峮峮爆笑真言「ＯＯ好難吃」

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