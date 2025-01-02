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韓星李廷鎮愛逛台灣夜市　竟然愛上這美食口味對槓外國旅客

記者葉文正／台北報導

2025年1月，《女人我最大》邀請韓國實力派魅力男星李廷鎮擔任封面人物，獨家分享他在演藝生涯中的心路歷程與全新挑戰。以模特兒起家的李廷鎮，憑藉在《順風婦產科》、《愛在哈佛》等作品中的亮眼表現，成為觀眾喜愛的實力派演員。本次專訪，他不僅深入探討自認為身為演員的價值與挑戰，還透露了他初次長期留在台灣拍戲的趣味點滴與生活體驗。

▲《玩美研究室》李廷鎮分享首次來台拍攝新戲《整形過後》的心得。（圖／TVBS）

▲《玩美研究室》李廷鎮分享首次來台拍攝新戲《整形過後》的心得。（圖／TVBS）

李廷鎮過往來台灣多是短暫旅行，但這次為拍攝新劇《整形過後》，首次長期停留台灣一個月。他透露，雖是初次在台拍戲，但對於拍攝環境竟沒有絲毫陌生感，劇組的熱情與專業讓他快速適應。

▲《玩美研究室》李廷鎮分享首次來台拍攝新戲《整形過後》的心得。（圖／TVBS）

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▲李廷鎮愛吃臭豆腐。（圖／TVBS）

而談到台灣與韓國拍攝文化的差異，他分享韓國拍片較注重劇本，通常很少在拍攝現場改劇本或台詞。而台灣則很特別，演員和導演之間的交流很多，常一起討論並創造每一個場景，這讓他印象深刻。此外，雖然彼此語言不同，他卻驚訝地發現拍戲過程完全沒有語言隔閡，大家的默契意外契合，工作也因此非常的愉快，自己很期待最終的成果。

拍戲期間，李廷鎮分享自己對台灣飲食適應超好。他笑著說：「我完全被台灣泡麵收買了！」雖然拍戲期間需要飲食控制，但片場的便當與各種台式美食還是讓他吃得非常開心。而談到在夜市的拍攝中，雖然他當天並未參與演出，但仍舊跟著好友温昇豪一起前往，自曝在夜市嘗試了三種不同料理方式的臭豆腐，很喜歡也很期待拍攝結束後可以更無顧忌的大啖台灣美食。

李廷鎮自稱是一個「自由人」，是對現狀的寫照，更是一種理想的追求，渴望在忙碌的工作與生活中，找到屬於自己的真正自由。他認為演戲不僅是表現技巧，更是一場永無止境的探索。「透過觀察和理解周遭的世界，才能為角色注入生命。」同時也身為攝影愛好者的他，從攝影中學會以不同角度觀察世界，這份洞察力也讓他的表演更加細膩動人。

除了工作，他也注重透過運動紓壓，也分享因拍戲接觸到了羽球，才驚覺這項運動的高強度，表示：「羽球真的超累，我非常推薦想減肥的朋友去試試！」

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李廷鎮, 温昇豪

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