獅子座都被誤會了！　江美琪親訴「因外型受委屈」：很容易被誤解

記者蔡琛儀／台北報導

江美琪睽違6年推出專輯《圓的?圓的!》，日前上《唐綺陽談星事》宣傳，與唐綺陽相見歡，唐綺陽在節目中提及，江美琪就是火象星座「獅子座」的代表，而且她非常符合水逆跟火逆，在這個星象時很容易全民一起懷舊，而江美琪就是經典的創造者。

▲江美琪和唐綺陽相見歡。（圖／華納提供）

這回老公林振益親擔任專輯音樂總監，談到與丈夫音樂合作的過程，江美琪笑說：「因為我們兩個都是音樂人，在工作時有時候意見不合，真的會有一點『火花』！」讓唐綺陽追問：「那音樂總監的他，有沒有被你的獅子座霸氣嚇到？」江美琪苦笑表示：「目前還好，但因為之前也有過，所以他應該習慣了。」而江美琪也自爆，身為獅子座，自己其實滿強勢，跟同為音樂人的老公是「兩位藝術家的對決」，幸虧數年來的「高手過招」，讓這次合作，「還沒機會露過獅子的霸氣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到獅子座特質，江美琪坦言：「獅子座其實很容易被誤解，大家會覺得我很酷，好像很難接近。」上升獅子的唐老師也非常有感，補充說：「獅子座沒表情的時候，看起來很嚴肅，眼睛大、鼻子大、嘴巴大，一不小心就像在瞪人！」

▲江美琪本週六開唱。（圖／華納提供）

此外，江美琪全新巡演「傷心唱出就沒事了」本週六在Legacy Tera登場，門票一開賣就秒殺，只要元旦假期隨著江美琪玩轉她的限定濾鏡 錄製影片，發佈在貼文或reels，並標記江美琪帳號，加上 hashtag#江美琪傷心K歌大挑戰，就有機會獲得「演唱會限量周邊商品」。