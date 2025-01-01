趙露思發聲！「1年前就爆7病症」　認遭前老闆毆打：她拿巨額分手費

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思近來驚傳因長期壓力過大，昏迷入院搶救，還同時爆出被老闆PUA長達5年，掀起各界關注。而趙露思在1日微博帳號恢復後，終於發出長文述說遭遇，坦言自己從5年多前就因遭老闆暴力相向而有憂鬱傾向，並控訴對方拿走巨款才肯讓她離開。

▲趙露思目前全面暫停工作。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

趙露思表示，自己在生病期間，並未影響工作和周圍的人，但也承認自身存在問題，「因為我比較能忍，也才通過這半個月發現，骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人，所以我自身也是有責任的。」對於職場暴力，她也說：「如果在得不到援助的情況下被捂嘴，而施暴者不停息的愈演愈烈，不論職業、不論年紀、不論男女，我認為都是不對的，逼著破開傷疤來證明『不是想不開』、『不是承受力太小』、『不是不滿足』，這很離譜。但無論是什麼原因造成的創傷，除了醫生，誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否，或者說，能否成為病因。」

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趙露思在微博中附上了自己的診斷單，坦言從2019年開始就出現憂鬱傾向，但當時總被說「你別小題大做」、「想開點什麼都好了」，所以她也自覺是太敏感，沒有重視心理問題。直到2021年，她開始覺得身體不適，「感覺身上像有蟲子在爬、針紮的感覺，又伴隨過敏，去醫院開藥打針後，症狀並沒有緩解，然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張。」

到了2023年，趙露思健康不斷亮紅燈，包括肺炎、肺氣腫、蕁麻疹、盜汗、神經性耳聾等7病症，再加上有親人相繼去世及罹癌，她飽受打擊，「但是事件大過於感受，導致自己繼續忽視。」直到2024年，她便開始出現頻繁的乾嘔、眩暈、關節痛、頸椎痛等明顯軀體化症狀，過敏也加重了，「當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的。」

趙露思表示，小時候經常被說是一無是處的花瓶，「校外補習的時候，在老師宿舍挨了打，我當時認為學習不好，挨打是對的，不敢說，因為『任何事情都要從自己身上找原因』。」結果長大後被老闆打，她也自認是自己的錯，「不敢鬧，我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣。」後來因為作品受到大眾認可，她才終於勇氣提離開。

然而，趙露思透露，老闆最後拿走了巨額的「分手費」，才肯停止「一哭二鬧三上吊」，但傷害仍沒有歇止，「行業內外不斷的造謠詆毀，無數人『八卦』之後來找我的聊天，其實，每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害。」

趙露思說，她明白自己無法要求身邊的朋友、父母和公司做到完美，「沒有傷害過我，也盡全力的保護我，很足夠了。」她先前也未曾想過要說出病情，因為不想讓生病變成外界口中的「炒作」，但事已至此，她也想藉由自己的經驗告訴大家，憂鬱是一種情緒，但憂鬱症是一種疾病，不是「想開點」或「說出來」就能解決的，「在這樣的情況下，是否被真正『理解』，已經不重要了，而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救。瞭解心理疾病、重視心理治療，真的很重要。」

最後，趙露思也表示：「感恩所有的在乎，因為愛又活了一次。」並祝大家新年快樂。PO文讓網友心疼留言「快快好起來」、「想過她難，沒想過她這麼難，新的一年越來越好」，而粉絲也群起喊話經紀公司出面給交代。

【趙露思全文】

對最近所有發生的事件 第一次回應也是最後一次

實在抱歉佔用公共資源

在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人 也承認自身的問題 因為我比較能忍 也才通過這半個月發現 骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人 所以我自身也是有責任的

我的職業讓我得到了更多的幫助和支持 真的很感恩也很幸運 所以能夠理解所有的不被理解

支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業 因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境 你想停止隨時都可以 你是自由的你也可以是勇敢的

也明白 都有過委屈不公平 聽過太多太多可怕的故事了 如果在得不到援助的情況下被捂嘴 而施暴者不停息的愈演愈烈 不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的 逼著破開傷疤來證明“不是想不開”“不是承受力太小”“不是不滿足” 這很離譜

但無論是什麼原因造成的創傷 除了醫生 誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否 或者說 能否成為病因

2019年的時候出現抑鬱情緒 “你別小題大做”“想開點什麼都好了” 我也覺得自己太矯情太敏感 沒有重視自己心理問題

2021年感覺身上像有蟲子在爬針紮的感覺又伴隨過敏 去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解 然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張

2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾 親人去世和患癌的各種消息 在短時間內接踵發生 但是事件大過於感受 導致自己繼續忽視

2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼 頸椎疼等等明顯軀體化症狀和過敏的加重 當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的

在小時候因為都說我是一無是處的花瓶 校外補習的時候在老師宿舍挨了打 我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說 因為“任何事情都要從自己身上找原因”

長大後又挨了打 我當時認為沒試上戲的確是自己的錯 不敢鬧我只想逃 習慣了自己的事情自己處理 也沒有跟任何人尋求幫助的習慣 再後來因為作品被認可 感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了

到最後的最後 她拿走巨額“分手費”才只願意停止“一哭二鬧三上吊” 行業內外不斷的造謠詆毀 無數人“八卦”之後來找我的聊天

其實 每一次都是痛苦的加深 所以這並沒有停止對我傷害 …

其實我很明白 我沒有權利什麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美 沒有傷害過我 也盡全力的保護我 很足夠了

此前從來沒有提起過這個病的事情 不想讓生病變成現在所謂的“炒作”

不過事已至此就想讓大家更多瞭解：

抑鬱是種情緒 但抑鬱症是種疾病 也不再是 “想開點”“說出來”就能夠解決的

真心希望和我一樣“感同身受”的你

在這樣的情況下 是否被真正“理解”已經不重要了 而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救

瞭解心理疾病

重視心理治療

真的 很重要

後悔是沒用的情緒

“那就當成是給自己 “特殊時間”去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會 ”

感恩所有的在乎 因為愛又活了一次

祝大家新年快樂 天天開心