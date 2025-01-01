江蕙演唱會明起「開放實名登記抽籤」　8步驟懶人包看這裡！

記者蔡琛儀／台北報導

昨天是跨年夜，天后江蕙（二姐）原計劃在家練歌、討論節目及歌單，但因製作團隊全都在忙其他演唱會及跨年，因此朋友與家人力邀她飛往新加坡跨年、吃美食，一時興起的二姐還嗨到跑到大馬路上，大喊：「新年快樂。」喊完便趕緊跑回朋友群中，相當逗趣。新的一年二姐期許所有人都平安健康、可以做更多自己喜歡的事情，「2025更期待的是可以繼續唱歌給愛我的歌迷朋友們聽。」

而她相隔10年，將在7月11日起於高雄巨蛋、台北小巨蛋唱20場，為杜絕黃牛，也讓歌迷能夠在沒有時間壓力下參與活動，「2025 江蕙演唱會」採「實名登記抽選制」，以登記該場次該票價的登記人數進行配對抽選，每位會員最多可任選三個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇，由每場次的最高票價開始抽籤配對。

▲江蕙演唱會門票明起開放登記。（圖／寬宏提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

抽籤售票流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共兩階段，第一次登記抽籤時間自1月2日下午三點半起至1月4日晚上11點59分，並於1月7日中午12點以email或在會員專區公佈抽籤結果，同時開放繳費至1月9日中午12點止，中籤者如未於繳費期限前繳費，視同放棄中籤資格及繳費訂購權益，為避免中籤者隨意棄單，損害其他抽籤者中選的機會及增加相關作業負擔，棄單者將不列入第二次抽籤名單。

第一次未中籤者，即為第二次抽籤參與者，無須再登記，1月13日中午12點公布二次抽籤結果，同時開放繳費至1月15日中午12點為止。考量到二姐有許多長輩歌迷，因此，實名制方式，主辦單位貼心採「每筆訂單每位會員最多可登記4張票(意即同筆訂單的票券上皆為「會員姓名」​作為代表)」，可避免一家人座位分開坐、分場中籤或單人中籤的狀況。以1位入場會員姓名作代表登記和證件查驗，能方便地替長輩進行登記作業，入場亦能縮短長輩們排隊驗證件的等待時間，加快入座速度。

需特別注意的是票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進場，訂票人先行遵照相關作業程序完成購票、取票事宜，並依照入場規定攜帶足以證明訂購人本人身分之有效證件正本（需有照片，如身分證、健保卡、駕照、護照、虛擬健保卡等），以免影響入場權益。歌迷們請務必在開放登記前，至寬宏售票系統詳讀實名制登記流程與注意事項。

《2025 江蕙演唱會》實名制登記抽籤懶人包：

步驟1：註冊/登入會員，檢視會員資料

步驟2：詳閱購票須知，點選「登記抽籤」

步驟3：選擇想要的場次/票價/張數

※每位會員最多可任選3個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇

步驟4：確實核對內容送出登記。

步驟5：1/7公布抽籤結果，請至「抽籤查詢」確認抽籤結果。

步驟6：已中籤者，請選擇「取票方式」。

步驟7：再次確認「購票明細」 、「取票方式」或「郵寄資料」。

步驟8：請依照虛擬帳號於指定時間前完成轉帳，待繳費成功後，請至「訂單查詢」確認訂單資料是否有誤。

