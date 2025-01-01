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阿Ken執導職場喜劇「卡司超狂」：期待第2季　社畜心酸台詞引共鳴

記者黃庠棻／台北報導

藝人阿Ken（林暐恆）執導的職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》元旦開始在中視八點檔播出，該劇貼切描繪上班族的心酸血淚，加上集結温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁、范少勳、林奕嵐等知名演員，更具吸睛度。

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

網友分享看了該劇，覺得終於有人能懂上班族的委屈及所承受的壓力，真實反饋讓阿Ken印象深刻，說道「有觀眾感受到原來社會上有一批人，是跟他一樣的心情，就覺得上班沒那麼苦了。」他也透露自己很期待能有第二季「我自己在看的過程，會好奇每一個角色後續的發展，真的好想知道喔。」

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阿Ken身為導演，被問到最想演劇中哪一個角色時，他第一時間先是回覆「都很想」，但後來也吐露確實對主角「周毅」一角很心動，坦言「我們年紀比較大，不然范少勳的角色我也很想演，職場上的菜鳥，很有挑戰性。」

《Ｘ！又是星期一》整部戲有著強烈的喜劇成分，就連阿Ken分享時不時也語帶詼諧表示「曾菀婷的角色我也想試試看，我大可以留個長頭髮，比較中性一點，也可以有那樣的氣勢，又有點冷冰冰的感覺。」

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

不光是導演，阿Ken也是編劇之一，《Ｘ！又是星期一》有不少引發社畜共鳴的金句，除了是團隊一起集思廣益，好幾位硬底子演員參與演出，每一個也都很會即興發揮，阿Ken認為職場其實跟演藝圈很像「有時能力好不好不是重點，大家喜歡你才是重點。」

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

▲阿Ken執導職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》。（圖／中視提供）

劇中，故事環繞在「贏家週刊」這間公司，飾演業務部總監的趙自強有一段台詞很經典，是他對同事精神喊話的口號「我們不只賣週刊，我們還賣『贏』。」諧音梗的笑果一度讓阿Ken有所顧慮，坦言「對我來說，只要是好笑的我就笑，不管是很高級，或有點粗俗，但這個是要考慮到觀眾，所以後來是編劇團隊也覺得可以。」

職場生死鬥拍起來很過癮，阿Ken其實也對演藝圈題材很有興趣，他表示「很多年前我就跟幕後的朋友聊過，其實綜藝圈也有好多好玩的內容，如果用戲劇方式呈現，會非常有趣，裡面的愛恨情仇，檯面上有多少道貌岸然，太精彩了，看戲不就是要看這個。」但他強調不管怎麼演，都還是要有正能量。集結超強卡司、風格詼諧的職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》1月1日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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