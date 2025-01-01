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蘿莉塔仍不熟婆婆「原因跟老公有關」！　爆只見過2面：不記得她長什麼樣子

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（1日）播出「現今“媳婦”真好當？前輩媳婦想到過往就心酸」，蘿莉塔說現代人看待婚姻關係跟上一代已經不同：「上一代的人都會覺得結婚是兩家子的事，可是現在不一樣，現在的人會覺得結婚是兩個人的事，所以各自照顧好自己的爸媽就好，如果我願意幫忙照顧你爸媽，你要覺得感謝，而不是覺得是應該的。」

▲▼蘿莉塔結婚至今仍不認識婆婆。（圖／中天綜合台提供）

▲蘿莉塔結婚至今仍不認識婆婆。（圖／中天綜合台提供）

她也分享自己的狀況：「我結婚到現在根本就不認得婆婆，因為我們只有在結婚前匆匆見過兩面，所以我真的不記得她長什麼樣子。」這讓全場來賓聽了超震驚，蘿莉塔接著說：「是我先生說不用見面也沒關係，甚至他到現在也是叫我媽阿姨，過年過節也是來我家吃飯，因為他說他們家的人都不喜歡過節。」

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▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔過年回娘家。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

事實上，蘿莉塔先前就曾多次提及婆媳互動並不頻繁，至今仍未能親切地稱呼對方為「媽媽」，過年甚至也沒見面，都是回自己娘家過年，「（這段婚姻）她沒贊不贊成，因為根本不認識。」

被問為何婆婆不來看孫女，她說：「我不知道，我覺得他可能有偷偷來看，但是先生不會告訴我，我也不知道為什麼。我原本也想說很怪，我還問老公難道不需要去拜訪媽嗎？他都說不用、沒關係。」表示是因為老公的關係，所以至今都沒跟婆婆不熟。

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