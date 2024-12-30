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YTR黃小愛開團購「遭疑推銷瘦身」　本人急上火線：只是輔助

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber黃小愛今年3月開始瘦身，最後成功減重30公斤，不過最近開團購的他，卻被部分網友質疑是推崇此方法減肥。為此，他在IG限動無奈表示，這只是輔助瘦身的一部分，同時也強調，從來沒有以負面字眼形容過去的自己，「每個時期的我都很滿意自己。」透露健康出現警訊才是他決定改變的主因。

▲▼黃小愛。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

▲黃小愛。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

黃小愛坦言，自己過去因為身材過胖，健康亮紅燈，出現了皮膚差、精神不足、脖子變黑、呼吸急促等問題，甚至被醫生提醒是「糖尿病前兆」。為此他表示，這樣的情況才是真正讓他警覺的原因，而非外界認為的單純追求外貌，「那些一直說我以前比較好的人，你們真的是要我回到那個不健康的自己嗎？」一語道破內心的不解。

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▲▼黃小愛。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

▲黃小愛開團購被質疑推崇此方法減重。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

面對部分網友的質疑聲浪，黃小愛特別附上使用原始相機拍攝的照片，展示目前的膚質改善情況。他坦言，健康和美麗的轉變是多方面努力的結果，包括飲控、運動及良好的生活習慣，他想透過親身經歷提醒大家，健康才是最重要的目標，並希望外界能以更多的正面態度看待這些改變。

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黃小愛, 網紅, YouTuber

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