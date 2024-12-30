記者吳睿慈／台北報導

日本女歌手May’n完美駕馭演唱POPS、ROCK、DANCE、R&B等多種曲風，她2024年才來台灣舉辦個人演唱會，相隔1年再度訪台，預計在2025年3月16日來台舉辦一天連2場的『May’n Acoustic Tour 2025 「Hang Jam vol.5 」 in Taipei』，門票開賣倒數。另外，日本樂團「I Don‘t Like Mondays」29日在台開唱，嘴甜告白台灣女生很性感，此趟雖只有短暫停留3天，但演出完美落幕，也讓歌迷意猶未盡。

▲May’n來台慶20週年開唱。（圖／好玩國際文化提供）



May’n即將在2025年迎來出道20週年，她表示：「希望能讓更多人聽到我的音樂，也希望透過演出跟大家ㄧ起回顧我的20年，這是我非常想要做的事情。」即將迎接新的一年，May’n當然也不忘先跟大家說「新年快樂！期待盡快跟大家見面，也祝福大家擁有美好的一年。」帶著演出返台，「May’n Acoustic Tour 2025 「Hang Jam vol.5 」 in Taipei」，門票1月11日上午11點在遠大售票系統正式開賣。

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樂團「I Don‘t Like Mondays」則為演出《Focus Asia Tour》4度來台，演唱會上一口氣演唱〈Someday〉、〈Shadow〉、〈Sunset Girl〉、〈Summer Ghost〉等20首膾炙人口的歌曲，特別為台灣樂迷苦練中文單字，而「傻子與白痴」意外現身，也讓現場氣氛更加高漲，讓他們表演酣暢淋漓，非常盡興，直呼：「這場演唱會真的成為了最棒的一次！」

▲▼I Don‘t Like Mondays示愛台灣歌迷很性感。（圖／宝島制作委員會提供）



場上，I Don‘t Like Mondays大讚台灣歌迷可能比日本更熱情，「不僅能聽懂日文，還會跟著一起喊口號和呼應，這讓我們印象非常深刻。」至於有被熱情的台灣歌迷「告白」過嗎？他們回覆雖沒有被直接告白過，「但我們一直能感受到粉絲們滿滿的愛意！」而對於台灣女生的印象是「開朗」，又說：「台灣女生享受演唱會時的樣子特別迷人，甚至讓我們覺得很性感。」對於台灣樂迷情有獨鍾。