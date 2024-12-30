起亞虎經理一家三口空難亡　李珠珢哀痛發文：不會忘記你們的

記者劉宛欣／綜合報導

南韓務安國際機場29日早上發生嚴重空難，除了2名空服員生還，其餘179名乘客全數罹難，事故的罹難者中包括韓職起亞虎宣傳部高姓經理一家三口，包含了3歲兒，是這次事件中年紀最小的罹難者。南韓政府宣布全國哀悼7天，演藝圈相關人士紛紛至上哀悼之情，前起亞虎啦啦隊隊員李珠珢也透過社群致意。

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

李珠珢30日透過個人Instagram限時動態上傳了哀悼文，動態中可以看到寫著「悼念在濟州航空飛機失事罹難者，向死者家屬們致上最深的慰問與哀悼」，最後標上了失事日期「2024.12.29」，也喊話「不會忘記你們的」，圖片中還可以看到白色菊花以及黑色絲帶。

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▲李珠珢發文哀悼。（圖／翻攝自李珠珢IG）

韓職官方粉絲團也發文哀悼，寫下「謹以最深的哀思追悼航空事故罹難者，對於失去寶貴生命的悲痛，致上最深切的哀悼。向罹難者家屬們致上最誠摯的慰問與哀悼之意。」

此次濟州航空空難罹難者，包含起亞虎宣傳部高姓經理，根據韓媒報導，高姓經理一家三口為慶祝起亞虎奪冠，跟著哥哥一家赴泰國旅遊，因返程航空有空位而提前回韓國，沒想到卻遇上空難，最小的罹難者是高姓經理的3歲兒子。