兄弟啦啦隊挨酸「穿那麼多晃什麼」　3女神開嗆：球場不是聲色場所

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊舞台總監白白最近透過IG限動發文，透露有網友針對啦啦隊服裝不夠裸露而留言批評，讓她無奈表示：「你們來的是普遍級的籃球場，不是販賣情色的聲色場所。」為此，啦啦隊成員林可、陳波波在看到後也轉發限動，表達自己對此事的看法。

▲林可（圖左起）、陳波波、白白。（圖／翻攝自Instagram／dou95412、bobo.0715、colawhite16）

白白指出，作為中信特攻的舞台總監，每場球賽後都會看觀眾的反饋，並表示對於合理的建議與批評都接受。然而，她提到，常見到有網友批評啦啦隊服裝不夠裸露，為此她強調「女人性感是一種魅力，但得合適的拿捏。」白白表示，籃球場是普遍級的健康運動賽事，而非販賣情色的場所，她認為每位啦啦隊女孩都在自己的崗位上努力，希望觀眾能以尊重的態度來對待這些表演者。

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▲白白回應酸民批評。（圖／翻攝自Instagram／colawhite16）

另一位啦啦隊女孩林可在IG限動分享對球場文化的看法，為中信兄弟堅持打造健康觀賞環境的信念發聲。她表示，愛中信兄弟的一大原因，是因為球隊「懂得保護女孩們，也懂得保護來看球的所有群眾。」林可強調，雖然性感服裝可能吸引部分觀眾，但同樣也有家長帶孩子來觀賽，這些家庭往往是真心支持球隊的粉絲，不希望因為風氣裸露或不適合小孩，而放棄進場支持。

▲林可回應酸民批評。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可進一步提到，有些只關注女孩穿著的觀眾，可能並非真正的球迷，甚至可能根本沒有進場看球。她指出，不管是籃球場還是棒球場，都應該是適合全家大小一起參與的健康場所，而不該為了滿足某些人的需求而改變球場的風格，「如果你也喜歡中信兄弟、中信特攻，就會懂我們一直秉持的信念、還有堅持的原則。」

▲陳波波回應酸民批評。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

此外，啦啦隊女孩陳波波也發聲力挺，她在IG轉發白白的限動內容，並感謝自己能在中信啦啦隊服務，因為不必穿著過度暴露的服裝，在球場上完成演出。她表示，自己私下穿著性感，不代表她願意在球場上以暴露形象被眾人注視，同時也提出質疑：「我不懂在球場為什麼要穿這樣？這樣長期下去真的好嗎？」