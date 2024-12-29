南韓演藝圈集體哀悼！韓版《不能說秘密》記者會取消　玄彬、宋仲基跟進

記者吳睿慈／綜合報導

南韓29日濟州航空客機墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人推測已經全數罹難，本次空難是南韓境內史上最嚴重墜機意外，電視台MBC原預計29日晚間舉辦演藝大賞，下午緊急宣布不辦了，韓版《不能說的秘密》由人氣偶像D.O.主演，本來預計在30日舉辦記者會，稍早片商也表示「活動取消」，還有玄彬、宋仲基等人為了宣傳出演的節目內容全數延期，演藝圈跟進哀悼空難。

▲韓版《不能說秘密》30日記者會取消。（圖／翻攝自韓版《不能說秘密》劇照）



濟州航空空難死傷慘重，且遺體損毀嚴重，部分罹難者身份難辨別。南韓向來年末3大電視台都會舉辦頒獎典禮，MBC演藝大賞已在下午宣布停辦，剩下於30日舉辦的MBC演技大賞，還有31日舉辦的KBS演技大蒼、MBC歌謠大戰、SBS演藝大賞目前暫無停辦消息，據電視台相關人士透露「仍在商議中」。

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頒獎典禮舉辦與否不明，但人氣偶像D.O.與元真兒主演的韓版《不能說的秘密》預計在2025年1月上映，該片開播之際受到很多台灣粉絲關注，原預定30日在Megabox COEX影院舉辦電影發佈會，如今國內發生空難意外，片商稍早對外宣布「記者會取消，向罹難者致上最深哀悼之意」。

▲宋仲基登上《拜託了冰箱》，也在29日決定延期播出。（圖／翻攝自宋仲基IG）

▲玄彬原定在29日接受JTBC新聞台《Newsroom》採訪目前已延期。（圖／網銀國際影視提供）



不僅如此，宋仲基近來為了宣傳電影《波哥大》登上節目《拜託了冰箱》，睽違10年出演綜藝，引起影迷高度注意，但電視台JTBC於下午也表示「該集播出延期」；玄彬忙於宣傳電影《哈爾濱》，該片1月29日在台上映，而他原定在29日接受JTBC新聞台《Newsroom》採訪，現也因空難事件延期受訪。