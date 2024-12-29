ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Energy首登上海開唱　Toro肚貼粉絲臉頰...噴笑畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

出道22年的天團Energy走過台北、高雄、新加坡後，昨（28日）首登上海開唱，師姐丁噹特別為他們安排物理治療師，牛奶好友吳克群更送來一整排花籃力挺；唱到抒情歌〈不要說再見〉時，歌迷展開特製巨型LED布條寫著「Energy永遠不說再見」，讓5人淚目，阿弟說：「往往演出時都只在飯店跟場館，沒什麼機會和時間能看到當地風景。但我想上海最美的風景，就是在現場的你們。」

▲▼Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy感性致謝上海粉絲。（圖／相信音樂提供）

不怕上海5度低溫，Energy開場以〈Here I Am〉、〈無懈可擊〉、〈Come On〉等舞曲揭開序幕，書偉說：「雖然外面氣溫只有6度，但你們的滿滿熱情也讓我們都燃燒起來！」接著與舞者帶來〈You Better Not Come Home〉、〈Ra Men Song〉〈We Are Family〉，更不忘獻唱〈某年某月某一天〉、〈第二次愛上你〉、〈我們〉、〈分合〉等情歌，首首經典首首掀起全場大合唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy首度在上海開唱。（圖／相信音樂提供）

這次Energy準備近20首歌，將所有熱門夯曲、經典歌曲精實濃縮於兩個半小時的演出內，作為獻給上海歌迷的2024年末禮物，還讓350名VIP粉絲一對一合照、贈送親簽海報，更特別設置粉絲留言信箱，在台上抽出讓五人回答與分享，沒想到第一個就抽到「Toro脫脫脫」，Toro直呼：「我覺得我們歌迷真的長大了，小時候只會希望跟我們握手，現在長大就希望我們脫衣服！」

▲▼Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲粉絲用臉和Toro的肚子夾氣球。（圖／相信音樂提供）

這次還有「歌迷玩很大」遊戲環節，坤達設計讓粉絲的臉與Toro的肚子夾氣球，讓Toro忍不住問：「支持我們這麼多年，你有想過有一天要把你的臉頰放我的肚子上嗎！」他們也邀請歌迷上台比賽16蹲，經常示範16蹲的Toro也為自己取新的外號：「小齊哥叫『亞洲鐵人』，那我可以叫『亞洲鐵腿』！」笑壞眾人。

上海演唱會結束後，Energy將準備台北跨年演出，而他們回歸後勢不可擋，近期《ETtoday星光雲》旗下「FansWorld」網站票選2024人氣團體，目前正以20多萬票穩住冠軍寶座；〈星期五晚上〉成為YouTube 2024年度熱門音樂影片排行榜冠軍，也成為音樂串流平台KKBOX的華語舞曲冠軍，人氣相當旺。

▲▼Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

推薦閱讀

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Energy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 梁赫群遭女星陷害「被長官罵到臭頭」！　公開對方身份：很大咖
  2. 濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了
  3. 周杰倫日本相見寶可夢總裁！　「獲800萬稀有卡」：開心到快飛上天
  4. 北一女校長「臉書呼叫賈永婕」突道歉！她被圈粉親回應：身教勝於一切
  5. 温嵐父親27日過世　悲慟道別「老爸 ，我們彩虹橋上見」
  6. 陸男星劇組驚爆「武行集體侵犯女子」！拍床上片炫耀　官方急發聲
  7. Energy首登上海開唱　Toro肚貼粉絲臉頰...噴笑畫面曝光
  8. 六月爆婚變「挽救13年婚姻」！　于美人聽關鍵字作勢離場...暖心發聲
  9. 《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼
  10. 女星嫌太累「拍戲第一天突罷工」！　阿Ken一聽驚呼：我認識

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366