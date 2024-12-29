Energy首登上海開唱　Toro肚貼粉絲臉頰...噴笑畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

出道22年的天團Energy走過台北、高雄、新加坡後，昨（28日）首登上海開唱，師姐丁噹特別為他們安排物理治療師，牛奶好友吳克群更送來一整排花籃力挺；唱到抒情歌〈不要說再見〉時，歌迷展開特製巨型LED布條寫著「Energy永遠不說再見」，讓5人淚目，阿弟說：「往往演出時都只在飯店跟場館，沒什麼機會和時間能看到當地風景。但我想上海最美的風景，就是在現場的你們。」

▲Energy感性致謝上海粉絲。（圖／相信音樂提供）

不怕上海5度低溫，Energy開場以〈Here I Am〉、〈無懈可擊〉、〈Come On〉等舞曲揭開序幕，書偉說：「雖然外面氣溫只有6度，但你們的滿滿熱情也讓我們都燃燒起來！」接著與舞者帶來〈You Better Not Come Home〉、〈Ra Men Song〉〈We Are Family〉，更不忘獻唱〈某年某月某一天〉、〈第二次愛上你〉、〈我們〉、〈分合〉等情歌，首首經典首首掀起全場大合唱。

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▲Energy首度在上海開唱。（圖／相信音樂提供）

這次Energy準備近20首歌，將所有熱門夯曲、經典歌曲精實濃縮於兩個半小時的演出內，作為獻給上海歌迷的2024年末禮物，還讓350名VIP粉絲一對一合照、贈送親簽海報，更特別設置粉絲留言信箱，在台上抽出讓五人回答與分享，沒想到第一個就抽到「Toro脫脫脫」，Toro直呼：「我覺得我們歌迷真的長大了，小時候只會希望跟我們握手，現在長大就希望我們脫衣服！」

▲粉絲用臉和Toro的肚子夾氣球。（圖／相信音樂提供）

這次還有「歌迷玩很大」遊戲環節，坤達設計讓粉絲的臉與Toro的肚子夾氣球，讓Toro忍不住問：「支持我們這麼多年，你有想過有一天要把你的臉頰放我的肚子上嗎！」他們也邀請歌迷上台比賽16蹲，經常示範16蹲的Toro也為自己取新的外號：「小齊哥叫『亞洲鐵人』，那我可以叫『亞洲鐵腿』！」笑壞眾人。

上海演唱會結束後，Energy將準備台北跨年演出，而他們回歸後勢不可擋，近期《ETtoday星光雲》旗下「FansWorld」網站票選2024人氣團體，目前正以20多萬票穩住冠軍寶座；〈星期五晚上〉成為YouTube 2024年度熱門音樂影片排行榜冠軍，也成為音樂串流平台KKBOX的華語舞曲冠軍，人氣相當旺。

▲Energy上海演唱會。（圖／相信音樂提供）