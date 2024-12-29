《超偶》歌手產女「出現子癇前症」　被醫生警告恐中風…緊急開刀

記者黃庠棻／台北報導

歲末年終時期盛會不斷，符瓊音、高慧君等藝人也收到多場尾牙商演等演出邀約，兩人也藉活動相遇互相關心，並聊到彼此近年來的健康狀態變化。

▲符瓊音、高慧君見面分享近況。（圖／光意娛樂提供）

歌手符瓊音是《超級偶像》第二季的亞軍，因為高亢渾厚的歌聲被冠上「粉紅坦克」的封號。她在2022年10月和廚師「小陳」結婚，在2023年產下可愛女兒「小鐵支」的符瓊音。只不過她在生產時出現子癇前症，不但水腫嚴重，肝腎功能都非常低，血壓數據也很可怕，醫師更表示若再嚴重還可能有中風的危險性。

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▲符瓊音夫妻在2023年迎來女兒誕生。（圖／記者周宸亘攝）

符瓊音表示「我當時只覺得脖子很緊、人很喘，但因為這些都是孕婦的常見症狀，就想說應該沒怎樣。結果醫生聯絡我說指數很危險，一定要辦入院隔天就開刀！」

▲符瓊音懷孕後期因子癇前症緊急開刀生產。（圖／光意娛樂提供）

沒想到，符瓊音一到醫院檢查，寶寶心跳已經變得有點斷斷續續，甚至還有一些臍帶繞頸，於是立刻就被推進去開刀生產，當時符瓊音更水腫嚴重到麻醉師差點找不到下針點打麻醉。好在生產手術過程順利，這才順利產下寶寶，至於產後的變化，她笑說「就是自己生完小孩之後記憶力變超差。」

▲符瓊音懷孕後期因子癇前症緊急開刀生產。（圖／翻攝自Facebook／符瓊音 Meeia Foo）