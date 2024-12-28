Sandy女兒被拍1特徵「最讓人印象深刻」！她笑認：完全不像我

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。她27日在社群網站上傳女兒「蒔五」前陣子在月子中心所拍的照片，其中一個顯著特徵讓她笑認「完全不像我」。

▲Sandy分享女兒在月子中心所拍的照片。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy並沒有曝光蒔五的正臉照，而是曝光了女兒最讓人印象深刻的「又細又長又白的手指頭」，小朋友換了各種嬰兒服入鏡，但長得又漂亮又可愛的手指頭也相當吸睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy笑認女兒的手指頭完全不像她。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



和蒔五相處的這4個多月以來，Sandy期許女兒能繼續「像植物一樣有自己的時間」，原因是她能感受到孩子完全照自己的時間在過日子，只有肚子餓的時候會大哭，「很多人都感覺得到她真的是個『Chill Baby』，我要跟她學習，尊重自己的時間，給世界一點等待。」

▲Sandy期許女兒能繼續「像植物一樣有自己的時間」。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

另一方面，Sandy也坦言自從生下女兒後，第一次體會到「不知道從何開始忙的慌張感」，不知道先拍照記錄兒女的日常，還是先安排行程，又或是要先哄睡女兒還是先煮兒子的餐食，「真的不知道ㄟ！！！」