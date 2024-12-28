ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Sandy女兒被拍1特徵「最讓人印象深刻」！她笑認：完全不像我

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會和粉絲分享家庭生活。她27日在社群網站上傳女兒「蒔五」前陣子在月子中心所拍的照片，其中一個顯著特徵讓她笑認「完全不像我」。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy分享女兒在月子中心所拍的照片。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy並沒有曝光蒔五的正臉照，而是曝光了女兒最讓人印象深刻的「又細又長又白的手指頭」，小朋友換了各種嬰兒服入鏡，但長得又漂亮又可愛的手指頭也相當吸睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy笑認女兒的手指頭完全不像她。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

和蒔五相處的這4個多月以來，Sandy期許女兒能繼續「像植物一樣有自己的時間」，原因是她能感受到孩子完全照自己的時間在過日子，只有肚子餓的時候會大哭，「很多人都感覺得到她真的是個『Chill Baby』，我要跟她學習，尊重自己的時間，給世界一點等待。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy期許女兒能繼續「像植物一樣有自己的時間」。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

另一方面，Sandy也坦言自從生下女兒後，第一次體會到「不知道從何開始忙的慌張感」，不知道先拍照記錄兒女的日常，還是先安排行程，又或是要先哄睡女兒還是先煮兒子的餐食，「真的不知道ㄟ！！！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思被爆患上神經系統疾病！　病況嚴重「無法說話、行走」

趙露思被爆患上神經系統疾病！　病況嚴重「無法說話、行走」

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已正式解除婚姻關係」　硬起來切割

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已正式解除婚姻關係」　硬起來切割

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

焦凡凡不自信提千次分手 謝婁峻碩耐心篤定：讓我相信愛情

焦凡凡不自信提千次分手 謝婁峻碩耐心篤定：讓我相信愛情

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

有片／愛雅婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

有片／愛雅婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

吳宗憲談曾國城失言「電視還容下你這胖子主持」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對

吳宗憲談曾國城失言「電視還容下你這胖子主持」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

愛雅嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

納豆依依登記結婚了！「忘帶身分證」驚險壓線　緊摟老婆超甜畫面曝

納豆依依登記結婚了！「忘帶身分證」驚險壓線　緊摟老婆超甜畫面曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思被爆患上神經系統疾病！　病況嚴重「無法說話、行走」

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已正式解除婚姻關係」　硬起來切割

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

焦凡凡不自信提千次分手 謝婁峻碩耐心篤定：讓我相信愛情

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

有片／愛雅婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

吳宗憲談曾國城失言「電視還容下你這胖子主持」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Sandy, 吳姍儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳芳語爆分手鼓手男友！　宣布「單身December」經紀人曝她現況
  2. YTR黃小愛「甩30kg變美挨酸太man」　無奈吐遭質疑心聲：很累
  3. 夢幻聯動！告五人合作「全方位日本大咖男神」　標準中文咬字驚呆歌迷
  4. 温昇豪錄影爆衝突！變臉開嗆韓國名廚「PD衝進來協調」　江宏傑目睹嚇壞
  5. Sandy女兒被拍1特徵「最讓人印象深刻」！她笑認：完全不像我
  6. 陳芳語爆分手！突PO單身文「不喜歡你說謊的樣子」 網擔心：還好嗎
  7. 快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已正式解除婚姻關係」　硬起來切割
  8. 阿本42歲網驚呼凍齡！本人自虧黑歷史　公開3保鮮秘訣
  9. 趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵
  10. 郭富城演唱會「台下驚見3大咖男神」　罕見合體帥得太過分！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366