台AV女優揭「日本人習慣客套邀約」　胎尼驕傲喊：我台灣人我守信

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後與合作片商發生糾紛，使得赴日發展受阻。平時會在社群記錄生活的她，最近透過IG限動發文分享跨國友誼，談日本人客套與台灣人守信文化的差異，「日本人大部分都是習慣凡事先答應」，同時也驕傲表示：「我是台灣人！我守信用！」

▲胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼表示，原本她在10月計劃與兩位日本朋友聚餐，不過後來因故延後，直到11月底她才重新與對方約定12月26日見面。胎尼提到，當時3人在確定赴約的日期後便未再聯絡，但當日都依約出席，並且順利完成聚會。聚餐當天，胎尼的日本朋友才向她透露，其實他們一度以為這次約定可能只是客套話，甚至在約定前還互相詢問胎尼是否真的會出現。

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▲胎尼談論台日差異。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼笑言，日本人習慣在收到邀約時先答應對方，但到了赴約前卻會出現臨時取消，或是默默忘記當作沒這件事的情況。她更提到，尤其女性之間的聚會邀約常被視為禮貌性敷衍，大部分女生說要約吃飯都是客套話，為此她幽默表示，兩位日本友人可能沒想到會遇見如此忠厚老實的自己，「我是台灣人！我守信用！」