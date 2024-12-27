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張艾嘉鬆口「想退休」曝下一步計畫　一件好事堅持36年培養600人

記者蕭采薇／綜合報導

金馬影后張艾嘉日前受訪時，鬆口「想退休」，讓影迷非常扼腕。對此張艾嘉澄清，是要做更多幕後的事，像是她致力於「果實藝術創作營」的《星‧梁祝的繼承者們》計畫，明年也將會開始準備新作品的劇本。

▲張艾嘉與果實藝術創作營學員分享經驗。（圖／果實文教基金會提供）

▲張艾嘉創辦果實文教基金會36年，以藝術啟發年輕人的夢想。（圖／果實文教基金會提供）

張艾嘉創辦果實文教基金會36年，以藝術啟發年輕人的夢想，舉辦「果實藝術創作營」，培養超過600位高中青年。今年特別邀請知名導演林奕華、音樂製作人陳建騏、香港芭蕾舞團藝術總監伍宇烈等創作導師群指導。《星‧梁祝的繼承者們》計畫，邀請所有參加過創作營的學員進行甄選，預計明年8月於PLAYground空總劇場正式演出。

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「果實藝術創作營」每年招40位高中學子，透過7天密集的舞蹈、戲劇、音樂歌唱、繪畫等藝術訓練，15年來已有非常多學員投入於藝術相關創作領域，今年擴大舉辦《星‧梁祝的繼承者們》計畫，就是為了讓學員們能藉由國際級大師的專業訓練，提升自我能力及啟發對藝術更深層的認識。

▲張艾嘉與果實藝術創作營學員分享經驗。（圖／果實文教基金會提供）

▲張艾嘉與果實藝術創作營學員分享經驗。（圖／果實文教基金會提供）

張艾嘉表示，家喻戶曉梁祝故事，適合參與這個計劃的學員，每個人都是梁山伯、每一個人都是祝英台，就像是年輕人自我探索與學習的過程。這次《星‧梁祝的繼承者們》計畫耗資千萬，打造破天荒的高規格師資陣容，更希望金融業或是對於藝術有興趣的基金會可以一起加入這個計畫。

▲張艾嘉與果實藝術創作營學員分享經驗。（圖／果實文教基金會提供）

▲張艾嘉與《星‧梁祝的繼承者們》計畫入選者。（圖／果實文教基金會提供）

對於張艾嘉邀請林奕華導演參與這個計劃，林奕華毫不思索地表示：「我怎麼可能不答應，這個作品圍繞年輕人、教育與生命的主題，如果能夠過這個機會，讓年輕人去接觸到更多的未來，對小果實們來說是一個很好的禮物。」

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