陳昇學吹伸縮喇叭　胡瓜勸他轉行要趁早

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Yoututbe頻道《下面一位》，訂閱數在短短一年內逼近30萬，是現今值得期待的網路頻道，在25日也開設直播和觀眾聊天一起度過聖誕節，更是在直播中化身聖誕老公公，自掏腰包抽獎送粉絲鑽石之夜門票，讓粉絲朋友都頻頻呼喊：「瓜哥真的太大方了！」

▲胡瓜(右)訪問陳昇。（圖／下面一位）



日前(26日)播出最新一集，邀請到本土天王陳昇，兩人到酒吧玩起輪盤下注遊戲，邊暢聊過去的種種，有緣分的兩人談起當兵的有趣事蹟，陳昇向大家分享當初因為語言上的誤會而後進入軍樂隊，同時也在任期內學習了伸縮喇叭，甚至要在短時間內學會至少20個國家的國歌，胡瓜也開玩笑表示：「這樣退伍後不會找不到工作，可以去吹西索米！」

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▲胡瓜與蛇丸挑戰上萬海鮮。（圖／下面一位）



而發現兩人是同門師兄弟，胡瓜好奇陳昇是如何進入歌壇，原來是幫歌手們唱demo，因而被老闆建議唱的不錯為何不自己出唱片？讓陳昇有了當歌手的念頭。 陳昇也透露自已其實很討厭唱情歌，比較喜歡有生活故事感的歌曲，但至今卻是情歌成為他最廣為人知的歌曲，也讓他也百思不得其解。不過有一首經典名曲《One night in北京》卻是陳昇在微醺狀態下寫出來的，他也大方分享這首神曲背後的歌曲故事。



聊到陳昇曾經遭酒瓶砸傷瀕臨死亡，他也在節目中罕見地分享事件經過，也認為過去就讓他過去，活過來重新出發才最為重要。而兩人相談甚歡，陳昇也忍不住感嘆和感謝胡瓜，認為非常難得會有網路節目訪談問這麼深入，也開玩笑說：「原本以為瓜哥是很淺的主持人，但他對來賓的故事都很認真地聆聽，背景資料真的都瞭若指掌！」



遊戲環節問到陳昇洗澡時會唱什麼歌，得到的答覆是不會唱歌，胡瓜果斷換下一題，不追問的態度惹得陳昇大笑，也引起胡瓜抱怨：「故事講落落長，最後又不唱！搞什麼啦！