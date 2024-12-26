圖文／鏡週刊

繼周杰倫、阿妹都在大巨蛋盛大舉辦4萬人演唱會後，近期傳出，少女時代隊長太妍將於三月初在大巨蛋舉辦兩場演唱會，成了該場地演出專場的韓星第一人，據了解，在大巨蛋落成後，諸多韓星都想在大巨蛋演出，但一切仍在洽談中。

▲韓國歌手太妍傳將於明年3月在台北大巨蛋開個人演唱會。（圖／翻攝太妍IG／鏡週刊）

台北大巨蛋作為可容納4至5萬人的演出場地，自今年底陸續迎來周杰倫、張惠妹的演唱會後，吸引了全球藝人的目光。成軍即將滿20週年的Super Junior日前就在「SUPER SHOW」演唱會上許願，希望能在未來站上台北大巨蛋。令人驚喜的是，第一位確定登上大巨蛋開演唱會的韓星，竟是同公司SM娛樂的太妍。

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▲太妍有「信聽太（因為相信，所以聆聽太妍）」的美譽。（圖／翻攝太妍IG／鏡週刊）

太妍作為少女時代的隊長及主唱，以其細膩嗓音和情感豐富的演唱風格，帶領少女時代成為韓流的代表人物之一，而她的個人發展同樣耀眼，獲得「信聽太」（因為相信，所以聆聽太妍）的美譽。太妍過去曾在台灣舉辦過3次個人演唱會，每次門票開賣即秒殺。去年，她在台北小巨蛋舉辦的《The ODD Of LOVE》演唱會也引發瘋搶，甚至有歌迷夜宿小巨蛋門口，只為一睹偶像風采。

▲太妍去年在台北小巨蛋開唱，成為韓國女歌手第一人。（圖／翻攝太妍IG／鏡週刊）

根據本刊掌握的獨家消息，太妍將於明年3月在台北大巨蛋舉辦兩場演唱會，繼成為第一位站上台北小巨蛋的韓國女歌手之後，太妍將有機會再創新的里程碑。不過，雖然太妍過去在台灣的3次個人演唱會門票皆秒殺，但這次挑戰大巨蛋，場地規模比小巨蛋擴大3到4倍，再加上連開兩場，能否維持場場爆滿，仍需經得起市場考驗。

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