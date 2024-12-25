趙正平老婆生了！　宣布喜獲「聖誕寶寶」感激：滿滿的感動

記者劉宛欣／綜合報導

56歲男星趙正平於2024年3月與小22歲空姐女友登記結婚，更於8月曬出超音波照，宣布成為新手爸爸。25日他開心在臉書宣布孩子平安出生的消息，興奮直呼「今年真的是個特別的聖誕節，我的孩子來到這世界上了」，喜獲聖誕寶寶，也不忘感激辛苦的老婆。

▲趙正平老婆平安誕下孩子。（圖／翻攝自趙正平臉書）

趙正平25日晚間在臉書發文宣布喜訊，還附上了寶寶的可愛照片，引用《聖經》內容「兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是他所給的賞賜。」感恩表示「今年真的是個特別的聖誕節，我的孩子來到這世界上了！看著他平安的出生，那種感覺真的很難用言語形容——激動、開心、還有緊張。」他透露醫師早已告知預產期會在12月25日，當時還心想怎麼可能。

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趙正平感激辛苦懷胎十月的老婆「特別是太太這段時間吃的苦，真的讓我更加敬佩和心疼。看著她熬過所有的難關，把孩子帶到我面前，我心裡除了感激，還有滿滿的感動」，此外他也不忘感謝一路陪伴的醫護人員、教會的牧師、教友們的代禱。

以下為趙正平臉書全文：

詩篇127:3

兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是他所給的賞賜。

今年真的是個特別的聖誕節，我的孩子來到這世界上了！看著他平安的出生，那種感覺真的很難用言語形容——激動、開心、還有緊張。

從得知孩子存在的第一天開始，我和太太就期待著這一刻。當時醫生說預產期會是12/25號，我在想不可能吧？難道是上帝要賜喜樂恩典給我

這懷胎十月真的不容易，特別是太太這段時間吃的苦，真的讓我更加敬佩和心疼。看著她熬過所有的難關，把孩子帶到我面前，我心裡除了感激，還有滿滿的感動❤

感謝振興醫院醫護人員的辛勞，謝謝婦產科許志學主任的團隊，他們的專業和耐心最讓我們感覺到安心。

感謝國立台北護理健康大學團隊，他們推動助產師重要的產前、中、後輔導如何成為新手爸媽的教育，以及產後認識新生兒，讓我們不至亂了手腳，真的是幫助非常大

感謝文亮牧師、林慧君牧師、陶恩光牧師、李而春牧師、Peter Tai牧師、陳應中牧師、殷福鴻牧師、張稚平牧師、寇紹恩牧師，及衆弟兄姊妹們的代禱。

最後，我要把所有的感謝都歸給上帝，是祂的憐憫保守和恩典，讓我們擁有這一切。感謝祂賜給我們這份最珍貴的禮物，也祈求祂繼續帶領我的家，走在祂的愛與祝福中，哈利路亞