導演形容「科學怪人」川普不開心！　《狂人法則》美國上映被打壓

記者蕭采薇／綜合報導

電影《狂人法則》以美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年商場崛起之路作為故事主軸，聚焦他與爭議律師羅依科恩（Roy Cohn）的師徒關係。不過川普本人似乎不太樂意，電影上映過程，屢屢遭受川普團隊的抨擊與打壓，讓導演阿里阿巴斯喊話：「隨時可以和川普見面聊聊！」

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

以《邊境奇譚》（Border）與《聖蛛》（Holy Spider）揚名國際的伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi），對於「怪物的構成」這項主題十分著迷，認為本片不僅是一部關於川普的電影，更是一部呈現美國政治體系的作品，他甚至直接將川普比喻為「科學怪人」描繪他在羅依科恩的指導下，如何像是怪物一般地成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於自己不是美國人卻拍攝這部電影，阿里阿巴斯不畏質疑，反而認為可以更簡單、擺脫束縛地看待作品，並期許自己能向李安導演的《冰風暴》（The Ice Storm）看齊，製作出一部只有外國人才能拍出來的美國電影。而該片在坎城影展世界首映上獲得極佳口碑，獲得全場八分鐘熱烈掌聲。

▲《狂人法則》屢遭川普團隊打壓，讓導演阿里阿巴斯直呼「隨時可以見面聊聊」。（圖／采昌提供）



《狂人法則》在坎城影展大獲好評，沒想到卻在上映過程中屢受川普團隊的抨擊與打壓，讓本片一度找不到美國片商願意發行，也讓導演阿里阿巴斯感嘆：「製作並上映這部電影，是我至今做過最具挑戰性的事情。」

▲《狂人法則》刻畫川普在羅依科恩的指導下，如何像怪物般走上成功之路。（圖／采昌提供）

面對宛如被埋葬的發行困境，他坦言非常瘋狂，並進一步說道：「電影敘述的是隨處可以自由取得的資訊，並且經過再三查核，所以我最大的問題是『到底哪裡有問題？』」他甚至向川普團隊喊話：「我認為川普不一定會喜歡這部電影，但我覺得他會感到驚訝。如果川普團隊有興趣的話，我可以去任何他想見面的地方，並在放映後聊一聊！」只可惜他的期盼，最終並沒有獲得川普團隊回應，以至於無法成功見面對談。