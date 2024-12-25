ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

導演形容「科學怪人」川普不開心！　《狂人法則》美國上映被打壓

記者蕭采薇／綜合報導

電影《狂人法則》以美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年商場崛起之路作為故事主軸，聚焦他與爭議律師羅依科恩（Roy Cohn）的師徒關係。不過川普本人似乎不太樂意，電影上映過程，屢屢遭受川普團隊的抨擊與打壓，讓導演阿里阿巴斯喊話：「隨時可以和川普見面聊聊！」

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

以《邊境奇譚》（Border）與《聖蛛》（Holy Spider）揚名國際的伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi），對於「怪物的構成」這項主題十分著迷，認為本片不僅是一部關於川普的電影，更是一部呈現美國政治體系的作品，他甚至直接將川普比喻為「科學怪人」描繪他在羅依科恩的指導下，如何像是怪物一般地成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於自己不是美國人卻拍攝這部電影，阿里阿巴斯不畏質疑，反而認為可以更簡單、擺脫束縛地看待作品，並期許自己能向李安導演的《冰風暴》（The Ice Storm）看齊，製作出一部只有外國人才能拍出來的美國電影。而該片在坎城影展世界首映上獲得極佳口碑，獲得全場八分鐘熱烈掌聲。

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

▲《狂人法則》屢遭川普團隊打壓，讓導演阿里阿巴斯直呼「隨時可以見面聊聊」。（圖／采昌提供）

《狂人法則》在坎城影展大獲好評，沒想到卻在上映過程中屢受川普團隊的抨擊與打壓，讓本片一度找不到美國片商願意發行，也讓導演阿里阿巴斯感嘆：「製作並上映這部電影，是我至今做過最具挑戰性的事情。」

▲《狂人法則》以川普早年的商場崛起之路作為故事主軸，男主角為賽巴斯汀史坦。（圖／采昌提供）

▲《狂人法則》刻畫川普在羅依科恩的指導下，如何像怪物般走上成功之路。（圖／采昌提供）

面對宛如被埋葬的發行困境，他坦言非常瘋狂，並進一步說道：「電影敘述的是隨處可以自由取得的資訊，並且經過再三查核，所以我最大的問題是『到底哪裡有問題？』」他甚至向川普團隊喊話：「我認為川普不一定會喜歡這部電影，但我覺得他會感到驚訝。如果川普團隊有興趣的話，我可以去任何他想見面的地方，並在放映後聊一聊！」只可惜他的期盼，最終並沒有獲得川普團隊回應，以至於無法成功見面對談。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

曾國城每月給18歲兒5萬生活費　需要還可以再給

曾國城每月給18歲兒5萬生活費　需要還可以再給

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

狂人法則, 賽巴斯汀史坦, 川普, 美國

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女神林岱縈化身聖誕女郎　不畏天冷暖心送餐關懷社區獨老
  2. 女星被控「使喚空姐放名牌包」　轉發爆料文正面槓：別小看我網速
  3. 周興哲MV當電影拍！　「超大咖男神、女神」都來演
  4. 「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝
  5. 趙正平老婆生了！　宣布喜獲「聖誕寶寶」感激：滿滿的感動
  6. 唐綺陽曾有過一段婚姻！　「僅維持1年就告吹」罕揭內幕：拿自己的人生賭氣
  7. 被爆找14歲網紅開房！　孫生疑吐心聲「面對莫須有的流言蜚語」
  8. 導演形容「科學怪人」川普不開心！　《狂人法則》美國上映被打壓
  9. 副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光
  10. 台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366