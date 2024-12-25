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妻女慘死！兇手是兒子　劉青雲入魂《爸爸》：什麼是恨？什麼是原諒？

記者蕭采薇／台北—香港連線報導

「金馬影帝」劉青雲結婚一句「我們已經夠甜蜜」決定不生小孩，甜寵老婆郭藹明將近30年。不過戲中他演過不少爸爸的角色，在新片《爸爸》中，他面對失去妻女的悲痛，兇手卻是患有思覺失調兒子，展現富有層次的演技，劉青雲坦言：「沒有人一出生就知道怎麼當一個父親，我就是我一邊拍，一邊去學習怎麼去做一個爸爸。」

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲在《爸爸》片場，與導演翁子光討論角色。（圖／甲上娛樂提供）

《爸爸》改編自香港震驚一時、2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」。導演翁子光為了進入主角的世界，和原形人物簡先生成為了朋友。翁子光透露，一開始簡先生對他非常防備，「它以為我和其他人一樣，講來講去都在說他兒子到底有多壞。」

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然而導演卻沒有要求劉青雲和簡先生見面，劉青雲說：「我用一個簡單的方式，就是我一邊拍一邊去學習怎麼去做一個爸爸。」他接著表示：「先去看我的小孩怎麼演，我是先觀察他們對我的態度，這個爸爸應該是怎麼樣的。」而直到現在，劉青雲依然以「我兒子」、「我女兒」稱呼，真的把兩位小演員當作自己的孩子。

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

導演翁子光笑說：「他們沒有拍攝的時候，相處也像是一家人。」更讓導演深刻的一件事是，有次記者問劉青雲，在飾演「永年」這個角色的時候，對兒子有恨嗎？原諒他了嗎？劉青雲卻回答：「什麼是恨？什麼是原諒？在這個爸爸身上都沒有這些概念。」

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲導演翁子光、劉青雲、谷祖琳做映後謝票，被觀眾感動到哭。（圖／甲上娛樂提供）

而這回答，恰恰就是簡先生曾經說過的原話，也讓翁子光讚嘆：「劉青雲真的是進入這個角色裡。」他也簡先生：「這個人真的是放下自己很多原本的觀念，放下了很多事情，重新去做一個好爸爸，而且還要等他兒子很多年，等著他出來，我覺得這個人的人生非常偉大。」也透露對方已經走出陰霾。

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》導演翁子光、劉青雲。（圖／甲上娛樂提供）

片中飾演劉青雲兒子、也是手刃媽媽和親妹兇手的蘇文濤，被港媒稱作「A貨許光漢」。劉青雲笑說，自己原本沒有發現，「我覺得他跟谷祖琳（片中劉青雲老婆）很像，他們走在一起，很難說不是她的兒子。」

但劉青雲也發現，在片場時他常稱讚「女兒」熊諾頤演得好，卻幾乎很少對「兒子」說同樣的話，但兩位童星明明都有極佳的表現，劉青雲說：「我覺得可能是爸爸跟兒子，總是有這樣奇怪的隔閡。但後來有一次，我真的在他面前說他演得非常好，很有天份，他聽了以後就笑了。」

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》導演翁子光不忍片中爸爸孤單一人，將貓寫進劇本裡。（圖／甲上娛樂提供）

導演翁子光則真實讓自己的「女兒」入鏡，就是片中被女兒厚恩收養的三色貓「三花」。翁子光說：「因為我不忍心讓爸爸對著一個空房。」他也笑說，愛貓在《踏血尋梅》就演出過，「以前是小小貓，現在是熟女了。」翁子光笑說，對自己的貓很有信心，開拍前還對她說：「這是你演技發揮的時候，你要跟劉青雲演戲了。」《爸爸》2025年1月3日將在全台上映。

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲貓咪「三花」在《爸爸》中角色很關鍵，出席映後還有專車入場。（圖／甲上娛樂提供）

 

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