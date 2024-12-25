ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

魏蔓演血癌病友…跟尪努力懷寶寶　堅持「聖誕節南下高雄」有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

魏蔓在大愛劇《血．拾人生》飾演罹患血癌的病友「李亞倪」，原汁原味把原型角色的心路歷程與無與倫比的樂觀個性呈現出來，也吸引原型角色亞倪的同學留言「真的很棒、很偉大，一路的辛酸史真的讓人佩服，妳的不屈不撓一切都值得了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

魏蔓在劇中有騎摩托車遇到馬路三寶後破口大罵的橋段，其實她平常開車代步，在收到劇本後，就自主到駕訓班重新上課，找回手感，拍戲當天搭配快撞上時響徹雲霄的尖叫，場面十分逼真。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

還有魏蔓在劇中說的每一句話跟神情，也讓原型角色「李亞倪」訊息接不完，親友都說「這根本就是妳」、「好像妳」、「這口氣根本就是妳」。魏蔓透露自己在陪「李亞倪」回診時，透過聊天還有偷偷拍她走路的樣子、答話的樣子揣摩。讓魏蔓印象深刻的是原型角色講話時，眼睛從頭到尾眼都是閃閃發光，身上好像有五顆電池，魏蔓自嘆不如的說「跟我本人差非常多，我本人一下就累了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

《血．拾人生》才播出兩集，看到魏蔓在劇中歷經抗癌之後，為了要生小孩，還要面對不斷打針、吃藥，已經吸引許多粉絲在臉書留言「加油，打敗大魔王你就贏了」、「這真的太勇敢和偉大了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

在讀書會中，粉絲對劇中張睿家每次對魏蔓說「學你的」這句台詞都覺得太浪漫了，魏蔓爆料是張睿家看完劇本後「自己發明的台詞」，雖然劇中兩人相戀的戲碼是從大學時期，但魏蔓再爆料，其實劇中她跟張睿家的原型角色，兩個人是從小學就認識的，更是讓現場觀眾驚呼不可思議。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

魏蔓在耶誕節當天特別南下高雄，參加一場讀書會，同時宣傳新戲，魏蔓說「《血．拾人生》算是我遇到的工作以來，排名第一有意義的」，拍完戲後她上網持續查資料，更深刻了解一切後覺得「慈濟骨髓幹細胞中心」能號召這麼多人而且拯救很多人，魏蔓說「真的是功德無量，所以每一個宣傳我都願意來，希望大家可以驗血建檔」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）

魏蔓飾演的「李亞倪」能夠痊癒康復，就是遇到適合的捐髓者，更巧合的是「李亞倪」的捐贈者就是高雄人；還有「李亞倪」在治療過程最喜歡唱的一首歌就是蔡琴的「被遺忘的時光」，魏蔓立刻說她拍的《天堂城市》中也是唱同一首歌「很神奇，也很有緣份」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）

魏蔓拍完《血．拾人生》後最大的感想就是，只要是觸及生死議題，就會激起每個人真正反思自我的契機，戲會永流傳「在宣導的事情，是永遠都在救人，我很榮幸可以參與這部戲」。魏蔓在劇中是主演，但對她來說，每個人在自己的世界都是主角，大家看戲時，一定都會回想自己身邊的人，看別人的故事一定會學習到很多，值得細細品味。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魏蔓, 血 ‧ 拾人生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魏蔓演血癌病友…跟尪努力懷寶寶　堅持「聖誕節南下高雄」有洋蔥
  2. 金在中淚訴被收養過程！ 1反應讓媽媽哭了：這麼好的孩子卻遇到這種事
  3. 向佐首回應「沉迷女裝」！　上半身脫光曬肌肉照：就是要好看
  4. 柯震東緊抱懷裡「深吻臉頰」女方身分曝光！　網驚：好像蕭亞軒
  5. 日本搭地鐵「並肩白帽女竟是蔡依林」！2特徵確認是本人　網羨慕炸
  6. 李昀鋭《九重紫》結局撲倒孟子義滾床！　私下「親密互動」全曝光
  7. 51歲男星心臟長4.6公分瘤「和劉真同病」！已交代身後事...妻揭最新近況
  8. 張榕容客串陸片《誤殺3》　「預售破4400萬台幣」挺肚演懷孕女警
  9. U:NUS不藏了！　公布明年好消息：跟愛人過情人節天經地義
  10. LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開　2超夯台劇稱霸冠亞軍！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366