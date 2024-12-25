魏蔓演血癌病友…跟尪努力懷寶寶　堅持「聖誕節南下高雄」有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

魏蔓在大愛劇《血．拾人生》飾演罹患血癌的病友「李亞倪」，原汁原味把原型角色的心路歷程與無與倫比的樂觀個性呈現出來，也吸引原型角色亞倪的同學留言「真的很棒、很偉大，一路的辛酸史真的讓人佩服，妳的不屈不撓一切都值得了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

魏蔓在劇中有騎摩托車遇到馬路三寶後破口大罵的橋段，其實她平常開車代步，在收到劇本後，就自主到駕訓班重新上課，找回手感，拍戲當天搭配快撞上時響徹雲霄的尖叫，場面十分逼真。

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▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

還有魏蔓在劇中說的每一句話跟神情，也讓原型角色「李亞倪」訊息接不完，親友都說「這根本就是妳」、「好像妳」、「這口氣根本就是妳」。魏蔓透露自己在陪「李亞倪」回診時，透過聊天還有偷偷拍她走路的樣子、答話的樣子揣摩。讓魏蔓印象深刻的是原型角色講話時，眼睛從頭到尾眼都是閃閃發光，身上好像有五顆電池，魏蔓自嘆不如的說「跟我本人差非常多，我本人一下就累了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

《血．拾人生》才播出兩集，看到魏蔓在劇中歷經抗癌之後，為了要生小孩，還要面對不斷打針、吃藥，已經吸引許多粉絲在臉書留言「加油，打敗大魔王你就贏了」、「這真的太勇敢和偉大了」。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

在讀書會中，粉絲對劇中張睿家每次對魏蔓說「學你的」這句台詞都覺得太浪漫了，魏蔓爆料是張睿家看完劇本後「自己發明的台詞」，雖然劇中兩人相戀的戲碼是從大學時期，但魏蔓再爆料，其實劇中她跟張睿家的原型角色，兩個人是從小學就認識的，更是讓現場觀眾驚呼不可思議。

▲魏蔓是《血‧拾人生》的主角之一。（圖／大愛電視提供）

魏蔓在耶誕節當天特別南下高雄，參加一場讀書會，同時宣傳新戲，魏蔓說「《血．拾人生》算是我遇到的工作以來，排名第一有意義的」，拍完戲後她上網持續查資料，更深刻了解一切後覺得「慈濟骨髓幹細胞中心」能號召這麼多人而且拯救很多人，魏蔓說「真的是功德無量，所以每一個宣傳我都願意來，希望大家可以驗血建檔」。

▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）

魏蔓飾演的「李亞倪」能夠痊癒康復，就是遇到適合的捐髓者，更巧合的是「李亞倪」的捐贈者就是高雄人；還有「李亞倪」在治療過程最喜歡唱的一首歌就是蔡琴的「被遺忘的時光」，魏蔓立刻說她拍的《天堂城市》中也是唱同一首歌「很神奇，也很有緣份」。

▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）

魏蔓拍完《血．拾人生》後最大的感想就是，只要是觸及生死議題，就會激起每個人真正反思自我的契機，戲會永流傳「在宣導的事情，是永遠都在救人，我很榮幸可以參與這部戲」。魏蔓在劇中是主演，但對她來說，每個人在自己的世界都是主角，大家看戲時，一定都會回想自己身邊的人，看別人的故事一定會學習到很多，值得細細品味。





▲魏蔓在聖誕節當天南下參加讀書會。（圖／大愛電視提供）