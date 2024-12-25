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張榕容客串陸片《誤殺3》　「預售破4400萬台幣」挺肚演懷孕女警

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員張榕容再度推出大銀幕佳作，以其精湛演技與角色魅力在2024年交出一份精彩成績單。她友情出演的懸疑犯罪電影《誤殺3》將於2024年12月28日在大陸上映。

▲▼韓星李廷鎮、張榕容《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲張榕容客串大陸電影《誤殺3》即將在當地上映。（圖／記者湯興漢攝）

《誤殺3》這部影片由陳思誠監製，甘劍宇執導，延續了《誤殺》系列探討人性複雜性的核心主題，集結了肖央、佟麗婭、段奕宏、劉雅瑟等實力演員，為觀眾帶來一場扣人心弦的視覺盛宴。

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▲張榕容客串大陸電影《誤殺3》即將在當地上映。（圖／凱渥提供）

▲張榕容客串大陸電影《誤殺3》即將在當地上映。（圖／凱渥提供）

在《誤殺3》中，張榕容首次與導演甘劍宇合作，飾演一位懷孕的女警官梁警官。角色內心的掙扎與使命感的碰撞，使這一角色成為全片的一大亮點。她飾演的梁警官在目睹一位母親因女兒失蹤而無助絕望後，決心挺身而出，展開調查，試圖為受害者尋求正義的曙光。

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-張榕容。（圖／攝影中心攝）

▲張榕容客串大陸電影《誤殺3》即將在當地上映。（圖／攝影中心攝）

張榕容表示「這是一個挑戰性十足的角色，既讓我感受到母愛的堅韌，也讓我反思現實中的人性與社會議題。」《誤殺3》自開啟預售以來便取得亮眼成績，目前預售已突破1000萬人民幣（約台幣4400萬），過去《誤殺》系列電影均有非常亮眼的票房成績，這次勢必也不例外，將成為當地賀歲檔的票房黑馬。

▲張榕容客串大陸電影《誤殺3》即將在當地上映。（圖／凱渥提供）

▲張榕容26日在信義區有代言活動。（圖／凱渥提供）

2024年，張榕容還憑藉《鬼才之道》、《重生》以及熱門影集《顏心計》等作品，在華語影壇大放異彩，並憑藉《鬼才之道》榮獲金馬獎最佳女配角提名，2024年堪稱她的豐收之年。此外，張榕容將於明（26）日中午12典在台北的Bellavita前廣場出席代言品牌「醇享受」的宣傳活動，與粉絲零距離互動。

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