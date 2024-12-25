曾國城美食版圖再擴張　兩年賠千萬北中南開麵店估計台中先插旗

記者葉文正／台北報導

《型男大主廚》主持人曾國城美食跨界合作記者會，主持人曾國城、卓文萱、吳秉承及負責年菜的名廚MAX、邱寶郎、Jerry、米澤、張秋永也都出席。４曾國城過去曾開過7家台菜和異國料理餐廳、傳播公司以及夜總會，全部都因虧損結束營業，曾經「二年就賠千萬元」，今天他不懼艱難，宣布要在北中南開曾拌麵餐廳，也有興趣開泰國餐廳。

▲三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城劍指中南部，希望明年北中南大計畫能順利實施，年後在台中要開新的拌麵餐廳，「台中是一級戰場，台中的水平消費力很好，舊城區也有改造，很有潛力，以前去法國訪問米其林主廚，他說米其林就是第一次跟第一萬次都是一樣的，但一般做菜都是不會一樣。」

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▲三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會-吳秉承(左起)，曾國城，卓文萱。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城也提到，在泰國機場吃米粉湯，又香又順口，覺得泰國菜太好吃了，加上多年來吃的湄河餐廳都是維持一貫美味，我想在不可思議的地方開泰菜，例如那種沒有生命跡象的地方，但是又可以像花園的地方，之前在澳洲，曾花房改過的餐廳，外面有倉庫，有籬笆，看過去覺得是農舍，但裡面庫房牆打掉了，邊邊就是喝啤酒的地方，有點像啤酒屋，特別漂亮，這種環境開泰國菜應該不錯。」

▲曾國城開心大笑 。（圖／記者姜國輝攝）

曾國城說不會找投資夥伴，因為合資沒有好下場。吳秉承師傅則說他的芋頭米粉湯已轉成網路行銷，或是開發商品，三大節日比如母親節跟過年都自己去操作，太忙了，成本也是一直增加，跟通路合作可以輕鬆做網路。

▼三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會。（圖／記者周宸亘攝）