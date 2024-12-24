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視9歲繼女如己出！郝劭文聲請正式收養　北院准了

大陸化妝師林寧瑞2022年跟郝劭文結婚。（圖／翻攝自微博）

▲大陸化妝師林寧瑞2022年跟郝劭文結婚。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

男星郝劭文過往以童星出道，近年事業重心轉往大陸，於2022年和陸籍化妝師林寧瑞結婚，把對方和前夫所生的女兒視如己出，近期因繼女急需辦理戶籍以便就學，郝劭文決定提出聲請，希望法院讓他正式收養繼女。台北地院裁定，女童表示同意收養聲請，並理解收養的概念，也稱呼郝為「爸爸」，裁准收養。

根據裁定書，女童生母表示，其懷有被收養人時其與生父婚姻關係生變而分居，兩人離婚後，生父並無意照顧被收養人，也未曾主動要求探視被收養人，之後皆由生母及生母父母親照顧長大，過後郝劭文與她相識，結婚後懷有身孕，而經歷了多年的同居，2人認為家庭關係穩定，開始討論收養一事，並經雙方家人支持後始辨理之。

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在社工互動會談中，女童皆能回應提問，在認知發展、對應談吐等發展上，評估身心發展健全。據女童所述，郝劭文相當關心她的生活，亦會接送其上學，分享生活點滴，2人保持良好關係，現稱呼對方為「爸爸」，且其亦知悉自身身世，了解郝非其親生父親，雖未理解收養法律意涵，仍希望與郝劭文持續同住。

台北地院認為，郝劭文與女童生母婚姻關係穩定，參以女童表示同意收養聲請，並理解收養的概念，也稱呼郝為「爸爸」，3人現同住在新北市新店區住處，且收養人亦具有照顧孩子之能力與意願，認本件有收養必要性並符合被收養人之最佳利益，亦無收養無效或得撤銷之原因，故本件收養自應予認可。

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