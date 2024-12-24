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吳青峰爆不唱大巨蛋：有生之年不可能　還當眾開放歌迷「半價退票」

記者蔡琛儀／台北報導

吳青峰重返女巫店於歲末年終展開一連六場「如果在冬夜，一個旅人」小型演出，昨（23日）首場率領三位吉他手，在一百位觀眾面前溫暖開唱。由於他的演出一票難求，有歌迷鼓譟他去大巨蛋開唱，他則笑說：「有生之年不可能啦！」歌迷也暖心回應，要他在女巫店安心唱。

▲▼吳青峰《如果在冬夜，一個旅人》女巫店首場演出。（圖／緒風提供）

▲▼吳青峰在女巫店開唱。（圖／緒風提供）

▲▼吳青峰《如果在冬夜，一個旅人》女巫店首場演出。（圖／緒風提供）

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儘管青峰曾事先提醒「因為在冬夜，所以曲目會很冷門」，實際上，青峰選唱了影響他或是彼此互相影響的音樂作品，重新制定演唱順序，編排充滿巧思。青峰笑稱要讓觀眾懷疑「我到底聽了什麼」，因此面對現場觀眾詢問歌名，青峰笑而拒答，更打趣開放觀眾退票：「再給你們四首歌時間思考。如果想離開，半價退票！」

此次受邀再度重返女巫，青峰於演唱現場大呼：「收到訊息後，心想當然要來啊，哪次不來！」儘管歌單成謎，但隨著首唱開場，先以青峰創作的〈請聽〉〈我會我會〉開場，接連二個多小時的演唱，耳尖的觀眾發現青峰選唱了影響至深的偶像Tori Amos歌曲，也發現青峰將不少同名歌曲串連演唱，包括二首〈無言歌〉以及二首跟千尋有關的作品〈Chihiro〉〈千與千尋〉，還有許多倆倆看似毫無關聯的作品，在青峰翻唱下讓歌曲之間產生了心有靈犀的互相呼應。

▲▼吳青峰《如果在冬夜，一個旅人》女巫店首場演出。（圖／緒風提供）

▲女巫店吸引100多人到場搶聽。（圖／緒風提供）

而他的演唱會同名書籍《如果在冬夜，一個旅人》竟然也默默熱銷到書店均無庫存，從「一票難求」進一步延續到「一書難求」，至於耶誕節、跨年夜的演出，他也預告不會「加班」，會讓大家好好去跨年。

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