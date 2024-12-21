郁方受邀101豪奢趴「現場見國際巨星」超絕望！　賈永婕則驕傲回應

記者張筱涵／綜合報導

賈永婕接任台北101董事長後，致力推廣台灣至國際，近日舉辦VIP聖誕派對時，號稱「邀請國際巨星蒞臨」，引發受邀名人高度期待。女星郁方也興奮參加，但當「國際巨星」揭曉時，她幽默喊絕望，相關發文迅速成為話題。

▲郁方收到邀請函。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方21日透過粉絲專頁表示，起初對於是否參加「尊榮俱樂部限定派對 頂奢聖誕之夜」派對感到猶豫，但聽聞賈永婕強調「國際巨星」現身且「大家都熟悉」，她立即聯想到韓國巨星玄彬。為此，她不畏寒冷出門，還多次向賈永婕及工作人員確認，但對方始終守口如瓶，為了預防自己後悔沒有前往便決定出發。

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然而，郁方到現場看見的「國際巨星」卻是潘若迪裝扮而成的山寨版席琳狄翁（Céline Dion）：「希望有多大，絕望就有多大！」被陳怡蓉笑說背影看起來十分落寞後，自己也忍不住笑了出來。儘管如此，當晚活動仍非常好玩且魔術表演精彩。

▲郁方見到國際巨星是潘若迪裝扮的山寨版席琳狄翁傻眼。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）



對此，賈永婕留言：「賈董真的非常賈永婕啊，不然捏。」雙方逗趣互動引發網友熱議，「原本看到內文，以為國際巨星是小S」、「平替版巨星」、「妳們好好笑，果然好姊妹，妳們要好好珍惜對方喔！ 女生世界好難遇到能互相吐嘈還幽默的好朋友」、「妳應該先去玄彬粉絲團求證他的行程」。

▲郁方被說背影散發怒氣。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）