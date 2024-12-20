ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「台灣姐夫」具俊曄登南韓年末舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸

記者吳睿慈／綜合報導

由KBS電視台所舉辦的「KBS歌謠大祝祭」20日晚間播出，主持人找來金永大、ZICO、張員瑛接下主持棒，演出節目精彩可期，稍早具俊曄以「DJ KOO」身份出演，合作三大咖女團triples、UNIS、Kep1er，並帶來一段酷龍的歌曲〈First Love〉，現場瞬間變成大型夜店，氣氛嗨到最高點。

▲▼ 具俊曄登上南韓舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸。（圖／翻攝自KBS）

▼▲具俊曄以「DJ KOO」身份登上KBS歌謠大祝祭。（圖／翻攝自KBS）

▲具俊曄以「DJ KOO」身份登上KBS歌謠大祝祭。（圖／翻攝自KBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

具俊曄以特別嘉賓身份受邀出席「KBS歌謠大祝祭」，他帶來一段精彩的DJ秀，將復古歌曲串成電音版本，並由triples、UNIS、Kep1er在前方伴舞，氣氛超嗨，彷彿回到90年代，熟悉的旋律響起，全場跟著一起律動。

▲▼ 具俊曄登上南韓舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 具俊曄登上南韓舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 具俊曄登上南韓舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸。（圖／翻攝自KBS）

▲具俊曄帶來酷龍經典歌曲演出。（圖／翻攝自KBS）

接著，具俊曄接下麥克風，站到前方與3大女團共舞，整齊劃一的刀群舞，讓全場變成大型夜店，就連主持人金永大、ZICO、張員瑛都跟著唱跳，精彩的演出獲得滿場喝彩。

▲▼李泳知、Mark。（圖／翻攝自KBS Youtube）

▲李泳知、Mark合作舞台首度公開。（圖／翻攝自KBS Youtube）

除了「台灣姐夫」具俊曄現身於「KBS歌謠大祝祭」，令粉絲驚喜不已。歌手李泳知合作NCT MARK的新單曲〈臥底〉也在本次年末舞台首度演出，兩人的演出同樣掀起熱烈尖叫聲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

推薦閱讀

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鮪魚「不要臉天下無敵」遭疑影射林襄！　急闢謠：沒人與我交惡
  2. 黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」　見媽流淚崩潰：出道以來事情最多的一年
  3. 在墾丁驚爆衝突！ 徐乃麟怒嗆姚元浩
  4. 趙正平當爸倒數！嫩妻驗孕後大哭　他爆粗口「沒準備好」曝真實心境
  5. 62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張
  6. 「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩
  7. 秦昊禁忌新片「只有台灣上映」　陸影迷翻牆朝聖：想去金門看
  8. 艾怡良單身2年多認「完全沒人追」　媽媽不忍：妳都幾歲了
  9. 獨／統神「真正哥哥」到場力挺　預測比賽64開「勝負靠一件事」
  10. NanaQ被問：是真的失戀嗎？　「公開私訊截圖」曝恢單2月心聲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366