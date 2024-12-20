「台灣姐夫」具俊曄登南韓年末舞台！超狂飆舞三大咖女團　酷龍神曲嗨炸

記者吳睿慈／綜合報導

由KBS電視台所舉辦的「KBS歌謠大祝祭」20日晚間播出，主持人找來金永大、ZICO、張員瑛接下主持棒，演出節目精彩可期，稍早具俊曄以「DJ KOO」身份出演，合作三大咖女團triples、UNIS、Kep1er，並帶來一段酷龍的歌曲〈First Love〉，現場瞬間變成大型夜店，氣氛嗨到最高點。

▼▲具俊曄以「DJ KOO」身份登上KBS歌謠大祝祭。（圖／翻攝自KBS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

具俊曄以特別嘉賓身份受邀出席「KBS歌謠大祝祭」，他帶來一段精彩的DJ秀，將復古歌曲串成電音版本，並由triples、UNIS、Kep1er在前方伴舞，氣氛超嗨，彷彿回到90年代，熟悉的旋律響起，全場跟著一起律動。

▲具俊曄帶來酷龍經典歌曲演出。（圖／翻攝自KBS）



接著，具俊曄接下麥克風，站到前方與3大女團共舞，整齊劃一的刀群舞，讓全場變成大型夜店，就連主持人金永大、ZICO、張員瑛都跟著唱跳，精彩的演出獲得滿場喝彩。

▲李泳知、Mark合作舞台首度公開。（圖／翻攝自KBS Youtube）



除了「台灣姐夫」具俊曄現身於「KBS歌謠大祝祭」，令粉絲驚喜不已。歌手李泳知合作NCT MARK的新單曲〈臥底〉也在本次年末舞台首度演出，兩人的演出同樣掀起熱烈尖叫聲。